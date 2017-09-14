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Україна наростила імпорт
із Росії - Держстат

Україна наростила імпорт із Росії - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:31

Україна наростила імпорт із Росії - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
За 11 місяців минулого року Україна імпортувала з Росії товарів на 7,4 млрд доларів, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:31

...и это без учета газа и нефтепродуктов...
Skypups
 
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Чем большем мы купим товаров у агрессора, тем меньше останется у него. Слава Украине!
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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