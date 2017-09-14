За 11 місяців минулого року Україна імпортувала з Росії товарів на 7,4 млрд доларів, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Україна наростила імпорт із Росії - Держстат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 07:31
Україна наростила імпорт із Росії - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна наростила імпорт із Росії - Держстат.
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:00
Чем большем мы купим товаров у агрессора, тем меньше останется у него. Слава Украине!
Вжарим томосом по автокефалии
|