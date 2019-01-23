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Україна імпортувала авто на
2,7 млрд доларів - Укравтопром

Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30

Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики за 11 місяців 2018 року, Україною було імпортовано 227 737 автотранспортних засобів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30

Зубожілі укранці, ***... Саме такі, не прямі показники характеризують реальну динаміку змін в економіці країни.
Як у тому анекдоті: "Напередодні Нового Року, у супермаркеті, біля рибного відділу, зубожілі українці, яким не вистачило сьомги по 420 грн., кляли злочинну владу!"
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:21

andriyzhagun
Подивіться ВВП на душу населення, саме такі показники дають бачення реальної ситуації.
Ще можете пенсією у стареньких поцікавитись, як воно, вистачає 1500 грн на нормальне життя (труси, носки, шапку, куртку, мобільний звязок, інтернет, ЖКХ).

А вже потім про сьомгу, якщо вона дійсно вам про щось говорить.
Rainbow
 
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