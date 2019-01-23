За даними Державної служби статистики за 11 місяців 2018 року, Україною було імпортовано 227 737 автотранспортних засобів.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30
Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром
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Дивися повний текст Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром.
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30
Зубожілі укранці, ***... Саме такі, не прямі показники характеризують реальну динаміку змін в економіці країни.
Як у тому анекдоті: "Напередодні Нового Року, у супермаркеті, біля рибного відділу, зубожілі українці, яким не вистачило сьомги по 420 грн., кляли злочинну владу!"
Додано: Чет 24 січ, 2019 09:21
andriyzhagun
Подивіться ВВП на душу населення, саме такі показники дають бачення реальної ситуації.
Ще можете пенсією у стареньких поцікавитись, як воно, вистачає 1500 грн на нормальне життя (труси, носки, шапку, куртку, мобільний звязок, інтернет, ЖКХ).
А вже потім про сьомгу, якщо вона дійсно вам про щось говорить.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:20
andriyzhagun
Однаково, злочинна влада чи ні. Поцікавтеся обсягами збуту автомобілів у 2008 - коли вони ще випускалися в Україні - і робіть висновки, що краще - вільна торгівля і безробітні у Запоріжжі чи те, що було у 2018
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30
andriyzhagun
190 тыс. машин за год на 40 млн. населения!!! это говорит о достатке страны???
При этом средняя стоимость (с учетом автобусом и грузовиков) - чуть больше 11тыс.дол.
Это одно новое авто (по факту б/у) на 210 человек. Реальна динаміка економіки вражає)))
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