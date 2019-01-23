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Україна імпортувала авто на
2,7 млрд доларів - Укравтопром

Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30

Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики за 11 місяців 2018 року, Україною було імпортовано 227 737 автотранспортних засобів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:30

Зубожілі укранці, ***... Саме такі, не прямі показники характеризують реальну динаміку змін в економіці країни.
Як у тому анекдоті: "Напередодні Нового Року, у супермаркеті, біля рибного відділу, зубожілі українці, яким не вистачило сьомги по 420 грн., кляли злочинну владу!"
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:21

andriyzhagun
Подивіться ВВП на душу населення, саме такі показники дають бачення реальної ситуації.
Ще можете пенсією у стареньких поцікавитись, як воно, вистачає 1500 грн на нормальне життя (труси, носки, шапку, куртку, мобільний звязок, інтернет, ЖКХ).

А вже потім про сьомгу, якщо вона дійсно вам про щось говорить.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:20

andriyzhagun

Однаково, злочинна влада чи ні. Поцікавтеся обсягами збуту автомобілів у 2008 - коли вони ще випускалися в Україні - і робіть висновки, що краще - вільна торгівля і безробітні у Запоріжжі чи те, що було у 2018
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30

andriyzhagun
190 тыс. машин за год на 40 млн. населения!!! это говорит о достатке страны???

При этом средняя стоимость (с учетом автобусом и грузовиков) - чуть больше 11тыс.дол.

Это одно новое авто (по факту б/у) на 210 человек. Реальна динаміка економіки вражає)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:04

  andriyzhagun написав:Зубожілі укранці, ***... Саме такі, не прямі показники характеризують реальну динаміку змін в економіці країни.
Як у тому анекдоті: "Напередодні Нового Року, у супермаркеті, біля рибного відділу, зубожілі українці, яким не вистачило сьомги по 420 грн., кляли злочинну владу!"

0,5% украинцев ввезли импортное авто в 2018 году и потратили на это 2,7 млрд. долларов.
Большой ли это % населения?

Манипуляция andriyzhagun-а в том, что он берет ситуацию с 0,5% населения (бизнесмены, чиновники, судьи, прокуроры, налоговики, таможенники) и применяет эти показатели на остальные 99,5% населения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:26

  ALexxxS написав:andriyzhagun
190 тыс. машин за год на 40 млн. населения!!! это говорит о достатке страны???

При этом средняя стоимость (с учетом автобусом и грузовиков) - чуть больше 11тыс.дол.

Это одно новое авто (по факту б/у) на 210 человек. Реальна динаміка економіки вражає)))

Те вы считаете что каждый хочет купить машину включая младенцев ? Мне, например, машина нафиг не нужна, хотя для меня не составляет проблемы ее купить. Меня Убер вполне устраивает. И куда еще больше машин? Все идет к тому, что в приделах центральной части крупного города (Киев, Одесса) пешком дойти будет быстрее чем доехать.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:35

  BIGor написав:Манипуляция andriyzhagun-а в том, что он берет ситуацию с 0,5% населения (бизнесмены, чиновники, судьи, прокуроры, налоговики, таможенники) и применяет эти показатели на остальные 99,5% населения.

Манипуляция ватных пропагандонов в том, что по стране катается больше полумиллиона машин на еврономерах, и ПЛЮС к ним ещё 188 тысяч новых :wink:
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:20

  ssnet написав:
  ALexxxS написав:andriyzhagun
190 тыс. машин за год на 40 млн. населения!!! это говорит о достатке страны???

При этом средняя стоимость (с учетом автобусом и грузовиков) - чуть больше 11тыс.дол.

Это одно новое авто (по факту б/у) на 210 человек. Реальна динаміка економіки вражає)))

Те вы считаете что каждый хочет купить машину включая младенцев ? Мне, например, машина нафиг не нужна, хотя для меня не составляет проблемы ее купить. Меня Убер вполне устраивает. И куда еще больше машин? Все идет к тому, что в приделах центральной части крупного города (Киев, Одесса) пешком дойти будет быстрее чем доехать.

а откуда тогда взялось такое кол-во евро..лях? наверное их хозяева не хотели покупать эти машины, а их заставили? так?
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