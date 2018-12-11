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Швейцарія розробить аналог
SWIFT, щоб обійти санкції США...

Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11

Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія почала створювати власний міжбанківський канал, який дозволить замінити систему SWIFT та обійти антиіранські санкції США.

Дивися повний текст Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США проти Ірану.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11

SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.
Skypups
 
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