Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...

Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15

SWIFT..SWIFT... пользуйтесь UnionPay.. даже в Украине уже который год ее "запускают" фейки про ее запуск в стране появляются с завидной регулярностью... ну это как запуск проржавевшего КА Лыбидь..в очердной раз и постройки РН Циклон ))... а да и как 100500 Оплотов "уже в следующем" году..)

Зато Простир работает, пройдя трансформацию от ужасного трудно выговариваемого монстра

НСМЭП (тест на трезвость - если еще выговариваешь то пить можно))) и карт которых кроме как в известную часть тела аффтарам сего чуда больше и засунуть было некуда, до вполне нормальных карточек принимаемых во многих терминалах..Так что Швейцария никакой особой "альтернативы" и не создала..