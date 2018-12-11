Швейцарія почала створювати власний міжбанківський канал, який дозволить замінити систему SWIFT та обійти антиіранські санкції США.
Дивися повний текст Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США проти Ірану.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11
Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США проти Ірану.
Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11
SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:13
Ключевое слово "начала" Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:53
max_us_ua
Я думаю и с китайцами тоже, в перспективе
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:43
Санкции за факт создания альтернативы Свифту штаты вводить не будут. Свифт - ни разу не американский бизнес, если что. Так что и защищать его нечего. Санкции могут быть, если швейцарская система будет работать с Ираном в обход штатовских санкций. Но Свифту от этого легче не станет - альтернатива уже будет создана.
Более того. Появляется тенденция на создание национальных систем подтверждения платежей. С последующим взаимодействием на основе двусторонних соглашений. А это уже попахивает закапыванием свифта чуть более, чем полностью.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15
Re: Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США
SWIFT..SWIFT... пользуйтесь UnionPay.. даже в Украине уже который год ее "запускают" фейки про ее запуск в стране появляются с завидной регулярностью... ну это как запуск проржавевшего КА Лыбидь..в очердной раз и постройки РН Циклон ))... а да и как 100500 Оплотов "уже в следующем" году..)
Зато Простир работает, пройдя трансформацию от ужасного трудно выговариваемого монстра
НСМЭП (тест на трезвость - если еще выговариваешь то пить можно))) и карт которых кроме как в известную часть тела аффтарам сего чуда больше и засунуть было некуда, до вполне нормальных карточек принимаемых во многих терминалах..Так что Швейцария никакой особой "альтернативы" и не создала..
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:20
Re: Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США
Гнилая Европа.
Если бы киевляне знали что Европа даст добро на северные потоки, и знали как Европа будет обеспокоина происходящим с 2014-го, то вышли бы в 2013 на Майдан и ногами сами запинали бы тех кто хотел эту долбаную ассоциацию и курс на Европу.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:23
бугага, разработать техническую альтернативу не сложно. сложно заставить всех, чтобы ей пользовались
главное оружие рашистов - ложь
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