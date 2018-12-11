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Швейцарія розробить аналог
SWIFT, щоб обійти санкції США...

Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11

Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія почала створювати власний міжбанківський канал, який дозволить замінити систему SWIFT та обійти антиіранські санкції США.

Дивися повний текст Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США проти Ірану.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:11

SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:13

  Skypups написав:SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.

Ключевое слово "начала" :mrgreen: Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат :mrgreen: Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:24

Швейцария рассчитывает этим каналом и с русскими работать, если что
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:53

max_us_ua
Я думаю и с китайцами тоже, в перспективе
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hno3
 
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Что то не ладно в Датском королевстве ......
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:43

  ssnet написав:
  Skypups написав:SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.

Ключевое слово "начала" :mrgreen: Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат :mrgreen: Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками :mrgreen:

Санкции за факт создания альтернативы Свифту штаты вводить не будут. Свифт - ни разу не американский бизнес, если что. Так что и защищать его нечего. Санкции могут быть, если швейцарская система будет работать с Ираном в обход штатовских санкций. Но Свифту от этого легче не станет - альтернатива уже будет создана.
Более того. Появляется тенденция на создание национальных систем подтверждения платежей. С последующим взаимодействием на основе двусторонних соглашений. А это уже попахивает закапыванием свифта чуть более, чем полностью.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15

Re: Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США

SWIFT..SWIFT... пользуйтесь UnionPay.. даже в Украине уже который год ее "запускают" фейки про ее запуск в стране появляются с завидной регулярностью... ну это как запуск проржавевшего КА Лыбидь..в очердной раз и постройки РН Циклон ))... а да и как 100500 Оплотов "уже в следующем" году..)
Зато Простир работает, пройдя трансформацию от ужасного трудно выговариваемого монстра
НСМЭП (тест на трезвость - если еще выговариваешь то пить можно))) и карт которых кроме как в известную часть тела аффтарам сего чуда больше и засунуть было некуда, до вполне нормальных карточек принимаемых во многих терминалах..Так что Швейцария никакой особой "альтернативы" и не создала..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:20

Re: Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США

Гнилая Европа.
Если бы киевляне знали что Европа даст добро на северные потоки, и знали как Европа будет обеспокоина происходящим с 2014-го, то вышли бы в 2013 на Майдан и ногами сами запинали бы тех кто хотел эту долбаную ассоциацию и курс на Европу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:23

  Skypups написав:SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.


бугага, разработать техническую альтернативу не сложно. сложно заставить всех, чтобы ей пользовались
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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