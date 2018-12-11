Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...

Skypups написав:ssnet написав:
Ключевое слово "начала" Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками
Санкции за факт создания альтернативы Свифту штаты вводить не будут. Свифт - ни разу не американский бизнес, если что. Так что и защищать его нечего. Санкции могут быть, если швейцарская система будет работать с Ираном в обход штатовских санкций. Но Свифту от этого легче не станет - альтернатива уже будет создана.
Более того. Появляется тенденция на создание национальных систем подтверждения платежей. С последующим взаимодействием на основе двусторонних соглашений. А это уже попахивает закапыванием свифта чуть более, чем полностью.
не. Санкции за игнорирование санкций. Вопрос же не стоял выключить SWIFT как технологическое решение.