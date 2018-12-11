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Швейцарія розробить аналог
SWIFT, щоб обійти санкції США...

Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18

  Skypups написав:
  ssnet написав:
  Skypups написав:SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.

Ключевое слово "начала" :mrgreen: Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат :mrgreen: Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками :mrgreen:

Санкции за факт создания альтернативы Свифту штаты вводить не будут. Свифт - ни разу не американский бизнес, если что. Так что и защищать его нечего. Санкции могут быть, если швейцарская система будет работать с Ираном в обход штатовских санкций. Но Свифту от этого легче не станет - альтернатива уже будет создана.
Более того. Появляется тенденция на создание национальных систем подтверждения платежей. С последующим взаимодействием на основе двусторонних соглашений. А это уже попахивает закапыванием свифта чуть более, чем полностью.

не. Санкции за игнорирование санкций. Вопрос же не стоял выключить SWIFT как технологическое решение.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:20

Они обещали запустить SPV к концу декабря прошлого года.
https://worldview.stratfor.com/situation-report/iran-switzerland-prepares-us-approved-payment-mechanism-iran

Т.е. либо иранское агенство врет, либо одно из двух.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:28

  p_a_l написав:Гнилая Европа.
Если бы киевляне знали что Европа даст добро на северные потоки, и знали как Европа будет обеспокоина происходящим с 2014-го, то вышли бы в 2013 на Майдан и ногами сами запинали бы тех кто хотел эту долбаную ассоциацию и курс на Европу.

Киевляне вышли когда беркут на майдане детей с журналистами избивать начал, историк запоребриковский :roll:
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:55

Вы перепутали последовательность, с начала беркут забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями.
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:53

  сова написав:Вы перепутали последовательность, с начала беркут забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями.


Ребятки из ольгино, вы б не позорились так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:58

Швейцарцы чуют ветер перемен - монополия США на роль мирового надзирателья подходит к концу. Китай наступает на пятки, РФ тоже будет все чаще подавать голос против.
Уходит эпоха.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:01

  sav написав:Киевляне вышли когда беркут на майдане детей с журналистами избивать начал, историк запоребриковский :roll:

Сорокалетние избитые "дети" и никогда не существовашие избитые студентки стали легендой :D
Прокремлевский тролль.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:01

  Дваждыдвашник написав:Швейцарцы чуют ветер перемен - монополия США на роль мирового надзирателья подходит к концу. Китай наступает на пятки, РФ тоже будет все чаще подавать голос против.
Уходит эпоха.


влажненькие мечты ватанчика :lol: РФ кукарекает против США сколько существует, а толку мало. китайцам чуть пошлины подняли, и те обделались.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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