Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
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Skypups написав:SWIFT разок прогнулась под штаты, отключив иранские банки, и вот результат: все озаботились альтернативой, а им светит конец монополии. И рады бы отмыться, да процесс уже пошёл.
Ключевое слово "начала" Как только услышат от Штатов о санкциях за такие проделки, так и закончат Конечно може и будет какой-то говонобанк, который будет специализироваться на такой работе, но крупные банки скажут, "та ну нафиг". Явный пример Крым, с их банками
Санкции за факт создания альтернативы Свифту штаты вводить не будут. Свифт - ни разу не американский бизнес, если что. Так что и защищать его нечего. Санкции могут быть, если швейцарская система будет работать с Ираном в обход штатовских санкций. Но Свифту от этого легче не станет - альтернатива уже будет создана. Более того. Появляется тенденция на создание национальных систем подтверждения платежей. С последующим взаимодействием на основе двусторонних соглашений. А это уже попахивает закапыванием свифта чуть более, чем полностью.
не. Санкции за игнорирование санкций. Вопрос же не стоял выключить SWIFT как технологическое решение.
p_a_l написав:Гнилая Европа. Если бы киевляне знали что Европа даст добро на северные потоки, и знали как Европа будет обеспокоина происходящим с 2014-го, то вышли бы в 2013 на Майдан и ногами сами запинали бы тех кто хотел эту долбаную ассоциацию и курс на Европу.
Киевляне вышли когда беркут на майдане детей с журналистами избивать начал, историк запоребриковский