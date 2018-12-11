Т.е. либо иранское агенство врет, либо одно из двух.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:20
Они обещали запустить SPV к концу декабря прошлого года.
Т.е. либо иранское агенство врет, либо одно из двух.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:58
Швейцарцы чуют ветер перемен - монополия США на роль мирового надзирателья подходит к концу. Китай наступает на пятки, РФ тоже будет все чаще подавать голос против.
Уходит эпоха.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:01
влажненькие мечты ватанчика РФ кукарекает против США сколько существует, а толку мало. китайцам чуть пошлины подняли, и те обделались.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:14
Обделались они в 1840-1860 годах, когда их
В этот раз они учли исторический опыт, будет интересно наблюдать, получится ли в этот раз их нагнуть
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:57
Re: Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США
Додано: П'ят 25 січ, 2019 07:42
|