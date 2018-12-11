Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США...
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:20
Они обещали запустить SPV к концу декабря прошлого года.
https://worldview.stratfor.com/situation-report/iran-switzerland-prepares-us-approved-payment-mechanism-iran
Т.е. либо иранское агенство врет, либо одно из двух.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:58
Швейцарцы чуют ветер перемен - монополия США на роль мирового надзирателья подходит к концу. Китай наступает на пятки, РФ тоже будет все чаще подавать голос против.
Уходит эпоха.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:01
Дваждыдвашник написав:
Швейцарцы чуют ветер перемен - монополия США на роль мирового надзирателья подходит к концу. Китай наступает на пятки, РФ тоже будет все чаще подавать голос против.
Уходит эпоха.
влажненькие мечты ватанчика
РФ кукарекает против США сколько существует, а толку мало. китайцам чуть пошлины подняли, и те обделались.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:14
trololo написав:
китайцам чуть пошлины подняли, и те обделались.
Обделались они в 1840-1860 годах, когда их
наркоту жрать заставили
.
В этот раз они учли исторический опыт, будет интересно наблюдать, получится ли в этот раз их нагнуть
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:57
trololo написав:
влажненькие мечты ватанчика РФ кукарекает против США сколько существует, а толку мало. китайцам чуть пошлины подняли, и те обделались.
Кто-то верил в тысячелетний рейх, а я в детстве что в 1980 г. при коммунизме жить буду. А вы во что верите?
Karl
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 07:42
Karl написав:
А вы во что верите?
А вот я верю, что мы через 50 лет будем жить как сейчас в Швейцарии. Правда только те, кто будет ездить в Китай на заработки.
Попаданец
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