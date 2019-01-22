Мінсоцполітики змогло продовжити підвищення пенсій завдяки тому, що не погасило дефіцит Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн - Мінсоцполітики.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:28
Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн -...
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Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн - Мінсоцполітики.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:28
Евробляхи спасут пенсионеров, благородные люди, а то государство не в силах платить такую огромную пенсию в 1500 грн.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30
Я заплатив 90000грн за розмитнення. Пенсіонери думаєте дойдуть ці гроші до вас?
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:22
Скоріше ці гроші підуть на премії, надбавки або відпочинок чиновників..
рева нещодавно на 170.000 в Їзраіль злітав, відпочив. Більше б*** - більші премії, більший рост доходів від ЄСВ )))
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