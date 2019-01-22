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Дефіцит Пенсійного фонду
становить 30 млрд грн -...

Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:28

Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн -...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики змогло продовжити підвищення пенсій завдяки тому, що не погасило дефіцит Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:28

Евробляхи спасут пенсионеров, благородные люди, а то государство не в силах платить такую огромную пенсию в 1500 грн.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30

Я заплатив 90000грн за розмитнення. Пенсіонери думаєте дойдуть ці гроші до вас?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:22

Скоріше ці гроші підуть на премії, надбавки або відпочинок чиновників..
рева нещодавно на 170.000 в Їзраіль злітав, відпочив. Більше б*** - більші премії, більший рост доходів від ЄСВ )))
Patrick
 
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