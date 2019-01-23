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День фінансів, 23 січня: новий сервіс від Привату,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Що придумали ПриватБанк і monobank, чому дороги ремонтують взимку і як може називатися криптовалюта від Telegram.
Дивися повний текст День фінансів, 23 січня: новий сервіс від Привату, версія програми від monobank і «крипта» від Telegram
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