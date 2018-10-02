З 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією

Додано: Чет 24 січ, 2019 12:27

только вот получают пенсию большинство не в ощаде, а загоняют то в ощад. а это вообще перл - "это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий" - да всего лишь нужно открыть туеву хучу счетов (причем инн и другие данные для обработки в ощаде я не предоставлял) обеспечить доступ к этим счетам (нужен номер мобильного) и т.д. а так да - совсем ничего сложного и что-то подсказывает мне что дозанести недостающие данные придется самим пенсионерам (здравствуй бардак и очереди). зачем это нужно делать в авральном темпе во время отоп. сезона - не понятно! хотя о чем это я - выборы ж на носу, а гречка уже не в моде )))