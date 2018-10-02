Субсидія в результаті монетизації стане соціальною виплатою
Дивися повний текст З 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:26
З 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:27
только вот получают пенсию большинство не в ощаде, а загоняют то в ощад. а это вообще перл - "это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий" - да всего лишь нужно открыть туеву хучу счетов (причем инн и другие данные для обработки в ощаде я не предоставлял) обеспечить доступ к этим счетам (нужен номер мобильного) и т.д. а так да - совсем ничего сложного и что-то подсказывает мне что дозанести недостающие данные придется самим пенсионерам (здравствуй бардак и очереди). зачем это нужно делать в авральном темпе во время отоп. сезона - не понятно! хотя о чем это я - выборы ж на носу, а гречка уже не в моде )))
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:42
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:38
Как зашевелились перед выборами. Это, чтобы у человека подсознательно отложилось, что у него значительно пенсия поднялась. Безусловно, нынешнее правительство - рекордсмен по разработке схем по выкручиванию рук гражданам. Все это можно преподнести как социальную помощь. Да, вы тарифы рыночные сделайте, только с ценами не европейского рынка, а украинского, с учетом стоимости газа собственной добычи. Ведь в России, например, никому не пришло в голову продавать газ россиянам по мировой стоимости. Почему у нас решили, что украинцы, имея самую низкую в Европе зарплату, должны платить по европейским ценам за собственный газ?
И еще и субсидии придумали, чтобы это забелить. Но ведь люди с белой зарплатой, которые не получают (или получают малую сумму) субсидию, платят за украинский газ по европейской цене. Короче ребята, ваш срок истекает. Ждем нового президента.
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