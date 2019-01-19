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"Укрзалізниця" пояснила, чому підняла ціни на чай і білизну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:38
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" ухвалила рішення про підвищення цін на послуги для пасажирів в поїздах через зростання складових для забезпечення пасажирів, у тому числі матеріалів, палива та електроенергії.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:38
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