У Мінсоцполітики розповіли, за якою формулою буде вираховуватися коефіцієнт підвищення пенсій у березні 2019 року.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49
У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49
Откуда взялись 3764? Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги, так почему пенсию считают от цифры, которая уже меньше минималки? Еще и называют эту цифру средней. Кстати, папе не повысили пенсию ни на копейку, несмотря на то, что имеет 65 лет и 45 лет стажа. Так что опять брехня!
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:52
Re: У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій
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