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У Мінсоцполітики розповіли
про формулу підвищення пенсій

У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49

У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
У Мінсоцполітики розповіли, за якою формулою буде вираховуватися коефіцієнт підвищення пенсій у березні 2019 року.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49

Откуда взялись 3764? Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги, так почему пенсию считают от цифры, которая уже меньше минималки? Еще и называют эту цифру средней. Кстати, папе не повысили пенсию ни на копейку, несмотря на то, что имеет 65 лет и 45 лет стажа. Так что опять брехня!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:52

Re: У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій

  hxbbgaf написав:Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги

Вот и посчитайте, сколько ЕСВ с ЗП в 9000 было уплачено, и не удивляйтесь.
Faceless
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