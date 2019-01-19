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У Мінсоцполітики розповіли
про формулу підвищення пенсій

У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49

У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
У Мінсоцполітики розповіли, за якою формулою буде вираховуватися коефіцієнт підвищення пенсій у березні 2019 року.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:49

Откуда взялись 3764? Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги, так почему пенсию считают от цифры, которая уже меньше минималки? Еще и называют эту цифру средней. Кстати, папе не повысили пенсию ни на копейку, несмотря на то, что имеет 65 лет и 45 лет стажа. Так что опять брехня!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:52

Re: У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій

  hxbbgaf написав:Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги

Вот и посчитайте, сколько ЕСВ с ЗП в 9000 было уплачено, и не удивляйтесь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:17

Re: У Мінсоцполітики розповіли про формулу підвищення пенсій

  hxbbgaf написав:Так что опять брехня!
нет это развод пенсов перед выборами - раньше гречку давали а теперь "новую формулу"))). Прогресс он на месте не стоит)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:25

  hxbbgaf написав:Откуда взялись 3764? Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги, так почему пенсию считают от цифры, которая уже меньше минималки? Еще и называют эту цифру средней. Кстати, папе не повысили пенсию ни на копейку, несмотря на то, что имеет 65 лет и 45 лет стажа. Так что опять брехня!

Военным и ментам собираются поднять мощно, всем остальным на копейки. Средняя температура по палате...
Папе надо было полосатым жезлом махать или плац подметать(войны до 2014-го ведь не было), а не у станка горбатиться :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:26

  hxbbgaf написав:Откуда взялись 3764? Вы же сами трещите, что средняя зарплата по стране уже больше 9 тыщ, и с нее уплачены налоги, так почему пенсию считают от цифры, которая уже меньше минималки? Еще и называют эту цифру средней. Кстати, папе не повысили пенсию ни на копейку, несмотря на то, что имеет 65 лет и 45 лет стажа. Так что опять брехня!

А у них три средних зарплаты. Одна для лохтората и самая высокая. Вторая реальная. А третья для расчета пенсий самая низкая.)))))))
И пенсии поднимают, но только не вашим папам. Кто реально пахал, тому дулю и уже без масла. А кто бухал в казармах и штаны на госсулужбах протирал да взятки брал, тому и поднимут в разы.
Вы знаете какие пенсии у ментов и во сколько они выходят на пенсию? Для того чтобы людей дубинками дубасить нужна какая то перспектива и заинтересованность.
Читайте, если конечно успеете прочитать.

Он у Кличка все в норме и хочет на второй срок, а после вчерашнего снега никто ничего не убирает. Может в центре снег убрали, но у нас ул. Закревского люди тропинки протоптали там где асфальт лежит. Если в прошлом году Кличко говорил что не убирают снег потому что он постоянно падает, то сейчас ситуация такая что снег уже весь выпал. Но никто ничего не делает, потому что бабки гребут со всех сторон. Им же нужно чемоданы чем то набить перед отъездом в Германию. Да и пенсию потом получать в 10 раз большую чем у вашего папы.
p_a_l
 
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