RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В'єтнам починає випробування
мобільного зв'язку п'ятого...

В'єтнам починає випробування мобільного зв'язку п'ятого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:09

В'єтнам починає випробування мобільного зв'язку п'ятого...

Пропонуємо до обговорення:
Телекомунікаційний холдинг Viettel, який входить у структуру Міністерства національної оборони В'єтнаму, отримав від міністерства зв'язку і масових комунікацій республіки дозвіл на випробування стандарту мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).

Дивися повний текст В'єтнам починає випробування мобільного зв'язку п'ятого покоління.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:09

---скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G. - чепуха какая то в статье написана. Нынешние сети LTE cat 4 в Украине дают в теории до 150 Мбит/с, даже сети 3G от КС и Ватофона в Украине выдают 42 Мбит/с. а 3G+ от lifecell с ее технологией Triple Carrier HSDPA - выдает до 63,3 Мбит/с.
Так что или аффтара статьи надо отправить учить тематику перед там как что то по ней писать или у вьетнамского 5G что то не так пошло)).
PS А например LTE cat 6 дает возможность скачивать файлы со скоростью 300 Мбит/с - и от надо им тот 5G с его "вьетнамскими" 5G в 100 Мбит/с???
Джон
 
Повідомлень: 873
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:31

  Джон написав:---скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G. - чепуха какая то в статье написана. Нынешние сети LTE cat 4 в Украине дают в теории до 150 Мбит/с, даже сети 3G от КС и Ватофона в Украине выдают 42 Мбит/с. а 3G+ от lifecell с ее технологией Triple Carrier HSDPA - выдает до 63,3 Мбит/с.
Так что или аффтара статьи надо отправить учить тематику перед там как что то по ней писать или у вьетнамского 5G что то не так пошло)).
PS А например LTE cat 6 дает возможность скачивать файлы со скоростью 300 Мбит/с - и от надо им тот 5G с его "вьетнамскими" 5G в 100 Мбит/с???


А что не так? Реальные 100 Мбит/с это в условиях мегаполисов и при одновременном поключении к базовой станции пары тысяч пользователей. Лишь бы оптика потянула 8) Или сейчас, не в теории, сети 4G под нагрузкой выдают 150? Нет конечно, при большом к-ве пользователей (пару сотен 8) ) реально 20-30 на загрузке и 10-15 на отдачу, это в лучшем случае. На 3G аплоад выше 5мбит/с я не видел ни у кого.
А на 5G в реале довели до 25 Гбит/с скорость передачи данных, а пиково догнали и до 35 Гбит/с - что в 100 раз быстрее, чем 4G.
Так что...
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5826
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2814 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
3
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного...
R2 » П'ят 11 січ, 2019 10:07
1 334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 10:07
shkarapet
Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року... 1, 2
R2 » Нед 25 лис, 2018 12:57
18 1054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 12:57
27661
Porsche провела випробування нового електромобіля (відео)
R2 » Вів 20 лис, 2018 22:39
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 22:39
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.