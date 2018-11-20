В'єтнам починає випробування мобільного зв'язку п'ятого...

Джон написав:
---скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G
. - чепуха какая то в статье написана. Нынешние сети LTE cat 4 в Украине дают в теории до 150 Мбит/с, даже сети 3G от КС и Ватофона в Украине выдают 42 Мбит/с. а 3G+ от lifecell с ее технологией Triple Carrier HSDPA - выдает до 63,3 Мбит/с.
Так что или аффтара статьи надо отправить учить тематику перед там как что то по ней писать или у вьетнамского 5G что то не так пошло)).
PS А например LTE cat 6 дает возможность скачивать файлы со скоростью 300 Мбит/с - и от надо им тот 5G с его "вьетнамскими" 5G в 100 Мбит/с???
А что не так? Реальные 100 Мбит/с это в условиях мегаполисов и при одновременном поключении к базовой станции пары тысяч пользователей. Лишь бы оптика потянула
Или сейчас, не в теории
, сети 4G под нагрузкой выдают 150? Нет конечно, при большом к-ве пользователей (пару сотен
) реально 20-30 на загрузке и 10-15 на отдачу, это в лучшем случае. На 3G аплоад выше 5мбит/с я не видел ни у кого.
А на 5G в реале довели до 25 Гбит/с скорость передачи данных, а пиково догнали и до 35 Гбит/с - что в 100 раз быстрее, чем 4G.
Так что...