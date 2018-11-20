В'єтнам починає випробування мобільного зв'язку п'ятого...

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:09

---скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G. - чепуха какая то в статье написана. Нынешние сети LTE cat 4 в Украине дают в теории до 150 Мбит/с, даже сети 3G от КС и Ватофона в Украине выдают 42 Мбит/с. а 3G+ от lifecell с ее технологией Triple Carrier HSDPA - выдает до 63,3 Мбит/с.

Так что или аффтара статьи надо отправить учить тематику перед там как что то по ней писать или у вьетнамского 5G что то не так пошло)).

PS А например LTE cat 6 дает возможность скачивать файлы со скоростью 300 Мбит/с - и от надо им тот 5G с его "вьетнамскими" 5G в 100 Мбит/с???