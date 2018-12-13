В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, які зміни відбулися в Україні щодо медицини протягом останніх років.
Дивися повний текст Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун розповіла, що змінилось в охороні здоров'я.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:53
Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун...
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Дивися повний текст Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун розповіла, що змінилось в охороні здоров'я.
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:53
Такое впечатление, что мы с ней живём в разных реальностях.
У меня жена работает в Киеве в поликлинике детским неврологом на полной ставке. Зарплата 3000 грн.
Закончила медучилище, мединститут, интернатуру... Доктора постепенно все увольняются
Мне кажется, что суть этой реформы, чтобы врачей осталось поменьше. По крайней мере жена так говорит...
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:04
О каких бесплатных стентах речь? Пациентов везут в БСП, там я не слышал, чтоб этим кто-то занимался, за стентами идут в институт Сердца, а там все платно. Былкак как-то программа, но там тоже не все бесплатно. Например, коронография стоит 8000 гривен.
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:53
А не она ли советовала украинцам кушать меньше черной икры....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:13
За свою реформу украинской медицины она должна пожизненно сидеть в тюрьме.
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