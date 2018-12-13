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Збільшення зарплатні та
безкоштовне стентування: Супрун...

Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:53

Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун...

Пропонуємо до обговорення:
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, які зміни відбулися в Україні щодо медицини протягом останніх років.

Дивися повний текст Збільшення зарплатні та безкоштовне стентування: Супрун розповіла, що змінилось в охороні здоров'я.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:53

Такое впечатление, что мы с ней живём в разных реальностях.
У меня жена работает в Киеве в поликлинике детским неврологом на полной ставке. Зарплата 3000 грн.
Закончила медучилище, мединститут, интернатуру... Доктора постепенно все увольняются
Мне кажется, что суть этой реформы, чтобы врачей осталось поменьше. По крайней мере жена так говорит...
Sun_walker
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:04

О каких бесплатных стентах речь? Пациентов везут в БСП, там я не слышал, чтоб этим кто-то занимался, за стентами идут в институт Сердца, а там все платно. Былкак как-то программа, но там тоже не все бесплатно. Например, коронография стоит 8000 гривен.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:53

А не она ли советовала украинцам кушать меньше черной икры....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:13

За свою реформу украинской медицины она должна пожизненно сидеть в тюрьме.
sena_2008atp
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