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МВФ готовий продовжити підтримку України - Лагард
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард позитивно оцінила підсумки зустрічі в Давосі з главою Української держави Петром Порошенком та висловила підтримку процесу реформ в Україні під його керівництвом.
Дивися повний текст МВФ готовий продовжити підтримку України - Лагард
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:52
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