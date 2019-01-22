Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.
Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53
Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
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Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11
Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.
Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!
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