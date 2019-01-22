RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям обіцяють здорожчання
інтернету на чверть

Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53

Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

Пропонуємо до обговорення:
Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.

Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53

И о каком дорожании валюты разговор ? Провайдеры что то знают ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11

Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.
Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 20.09.12
Подякував: 608 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть...
R2 » Сер 23 січ, 2019 15:05
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 17:13
forumreader
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
22 2131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 00:51
Gastarbaiter
Компанія Ахметова купила чверть акцій Київобленерго
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:14
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 12:14
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.