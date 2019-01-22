Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

Додано: Чет 24 січ, 2019 17:09

Kudrjavuy написав: Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.

Вы прекращайте бред от наркоманов печатать! Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!

а что у вас за провайдер, какая цена была и какая стала?у меня аксон45. я пару лет назад перешел на пакет Интернет+ТВ и с учетом акций типа "заплатил за квартал - Х месяцев в подарок", с пересчетом раньше получалось150 (*8/10) = 120 грн/мессейчас 190 (*8/12) = 127 грн/меснасчет наркоманов не знаю, но совершенно точно уверен (по ранее данным интервью) что вот этот "голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко" не разбирается в компьютере даже на уровнеэто который заявлял что после вируса Petya комп можно выбрасывать на мусорку ну и всякое такое.напомнил байку о каком-то преподе информатики, который говорил что следует избегать перегрева микросхем, потому что из-за этого в них возникают обратные токи, от чего в компьютерах заводятся вирусы.