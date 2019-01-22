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Українцям обіцяють здорожчання
інтернету на чверть

Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53

Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

Пропонуємо до обговорення:
Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.

Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53

И о каком дорожании валюты разговор ? Провайдеры что то знают ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11

Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.
Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:55

Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

И народ и провайдеры знают выход из сложившейся ситуации у провайдеров называеться "колхоз" или "пионеры" суть проста ставиться 1 роутер на 2-3-5 квартир и на одну абонплату , методы борьбы со стороны провайдера есть но они малоэфективны и могут задеть добропорядочных клиентов. А с распространением вай-фай раздать соседям свой пароль за Х грн в месяц вообще не проблема. Если цены на интернет будут повышаться быстрей чем зарплаты то будут "колхозы" и "пионеры" . Провайдеры знают как это было все они так начинали :) . И они читают этот форум ! а вы можете почитать их аргументацию форум https://local.com.ua/forum/topic/57397- ... /?page=106

https://nag.ru/articles/article/101812/ ... ence-.html
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 січ, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:55

Моя оплата за інтернет - це три з половиною долари, мізерна сума. Якщо я замість трьох доларів буду платити чотири - це взагалі не проблема.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:09

  Kudrjavuy написав:Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.
Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!


а что у вас за провайдер, какая цена была и какая стала?
у меня аксон45. я пару лет назад перешел на пакет Интернет+ТВ и с учетом акций типа "заплатил за квартал - Х месяцев в подарок", с пересчетом раньше получалось

150 (*8/10) = 120 грн/мес
сейчас 190 (*8/12) = 127 грн/мес

насчет наркоманов не знаю, но совершенно точно уверен (по ранее данным интервью) что вот этот "голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко" не разбирается в компьютере даже на уровне
это который заявлял что после вируса Petya комп можно выбрасывать на мусорку ну и всякое такое.
напомнил байку о каком-то преподе информатики, который говорил что следует избегать перегрева микросхем, потому что из-за этого в них возникают обратные токи, от чего в компьютерах заводятся вирусы.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11

Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

3 или 4 бакса не проблема, но не смущает ли уважаемого голову то, что "Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с."?
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:41

  bogdanfc написав:3 или 4 бакса не проблема, но не смущает ли уважаемого голову то, что "Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с."?


Пользуйтесь нормальным провайдером, у меня Бест и честные 300 Мбит всегда. Проводной Интернет в Украине превосходит качество Интернета в том же США и Британии, с мобильным да, пока плохо.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:51

  AlifeSoft написав:
  bogdanfc написав:3 или 4 бакса не проблема, но не смущает ли уважаемого голову то, что "Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с."?


Пользуйтесь нормальным провайдером, у меня Бест и честные 300 Мбит всегда. Проводной Интернет в Украине превосходит качество Интернета в том же США и Британии, с мобильным да, пока плохо.

У меня фрегат в офисе в Запорожье работал 50% времени, и то, часто на минимальной скорости. В Днепре в частном секторе тоже фрегат и абсолютно та же ситуация. А альтернатива - только мобильный интернет.

Кстати, тарифы не забывают периодически поднимать. $10 в месяц сам не знаю за что плачу. Всегда с мобилки, а проводной не работает
safonovstanislav
 
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