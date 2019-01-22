Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.
Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:53
Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11
Не знаю, что за бред накалякан, но с 1.01.2019 у меня подорожание составило 83%.
Вы прекращайте бред от наркоманов печатать!
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:55
Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
И народ и провайдеры знают выход из сложившейся ситуации у провайдеров называеться "колхоз" или "пионеры" суть проста ставиться 1 роутер на 2-3-5 квартир и на одну абонплату , методы борьбы со стороны провайдера есть но они малоэфективны и могут задеть добропорядочных клиентов. А с распространением вай-фай раздать соседям свой пароль за Х грн в месяц вообще не проблема. Если цены на интернет будут повышаться быстрей чем зарплаты то будут "колхозы" и "пионеры" . Провайдеры знают как это было все они так начинали . И они читают этот форум ! а вы можете почитать их аргументацию форум
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 січ, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:55
Моя оплата за інтернет - це три з половиною долари, мізерна сума. Якщо я замість трьох доларів буду платити чотири - це взагалі не проблема.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:09
а что у вас за провайдер, какая цена была и какая стала?
у меня аксон45. я пару лет назад перешел на пакет Интернет+ТВ и с учетом акций типа "заплатил за квартал - Х месяцев в подарок", с пересчетом раньше получалось
150 (*8/10) = 120 грн/мес
сейчас 190 (*8/12) = 127 грн/мес
насчет наркоманов не знаю, но совершенно точно уверен (по ранее данным интервью) что вот этот "голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко" не разбирается в компьютере даже на уровне
это который заявлял что после вируса Petya комп можно выбрасывать на мусорку ну и всякое такое.
напомнил байку о каком-то преподе информатики, который говорил что следует избегать перегрева микросхем, потому что из-за этого в них возникают обратные токи, от чего в компьютерах заводятся вирусы.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11
Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
3 или 4 бакса не проблема, но не смущает ли уважаемого голову то, что "Украина заняла 54 место – по данным Cable.co.uk в нашей стране средняя скорость загрузки равна 8.18 Мбит/с."?
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:41
Пользуйтесь нормальным провайдером, у меня Бест и честные 300 Мбит всегда. Проводной Интернет в Украине превосходит качество Интернета в том же США и Британии, с мобильным да, пока плохо.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:51
У меня фрегат в офисе в Запорожье работал 50% времени, и то, часто на минимальной скорости. В Днепре в частном секторе тоже фрегат и абсолютно та же ситуация. А альтернатива - только мобильный интернет.
Кстати, тарифы не забывают периодически поднимать. $10 в месяц сам не знаю за что плачу. Всегда с мобилки, а проводной не работает
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:11
"При этом, как отметил Федиенко, в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе." Когда уже эти реформаторы будут сравнивать наши зарплаты с Европейскими,а потом расценки.
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