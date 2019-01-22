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Додано: Чет 24 січ, 2019 21:23
Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
гривна стабильна даже чуть укрепляется , а они решили под старую байку цены поднять. поскорее бы глобальный интернет заработал - найти управу на этих упырей. Хотя про колхозы тоже правильно сказано - рабочая версия.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:42
Re: Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть
---За той пакет, за який наш громадянин сплачує 3-4 долари, ви будете сплачувати за кордоном приблизно 20-22 долара” -- считаем 22 уе * 28 = 616 грн. А теперь смотрим сюда -
за 625 грн на скорости 10 Мбит/с предоставляется 20 Гб трафика на месяц... НО аднака трафик летит на французский спутник и с него миную родные украинские гавани.. то есть можно спокойно при таком подорожании свалить на спутник и пака - пака..
Если совсем есть желание послать вуйко Федієнко то - вот тарифы соседней страны - тарелку можно ставить у нас.. особенно в западных регионах..
... А ми купуємо інтернет-трафік за валюту- - доллар падает и с удовольствием перейду на тарифы в евро или долларах.
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