Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть

Додано: Чет 24 січ, 2019 22:59

Любой спутник и тарелка - это дикие пинги. Такой инет только для серфинга подходит.



У нас начали витую пару менять на оптику (GPON) по частному сектору. С оптикой вообще песня - никакие отключения света не мешают в инете сидеть...



А вайфай роутеры - это для мобилок. Там нормальных скоростей нет. Я тут думаю как 1Gbit локалку апгрейтить, чтобы не накладно было. А то цены кусаются, а скорости слабые.

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