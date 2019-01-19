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Рева прокоментував
"завищені" платіжки за газ

Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42

Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ

Пропонуємо до обговорення:
Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.

Дивися повний текст Рева прокоментував \"завищені\" платіжки за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42

Кидалово какое-то, кто мог, уже оплатили, теперь они кричат, что не надо платить, хотя еще позавчера трещали, что надо.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:51

Re: Рева прокоментував

А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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