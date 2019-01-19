Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.
Дивися повний текст Рева прокоментував \"завищені\" платіжки за газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42
Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева прокоментував \"завищені\" платіжки за газ.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42
Кидалово какое-то, кто мог, уже оплатили, теперь они кричат, что не надо платить, хотя еще позавчера трещали, что надо.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:51
Re: Рева прокоментував
А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|