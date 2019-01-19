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Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.
Дивися повний текст Рева прокоментував \"завищені\" платіжки за газ
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R2
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42
Кидалово какое-то, кто мог, уже оплатили, теперь они кричат, что не надо платить, хотя еще позавчера трещали, что надо.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:51
А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
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lapay
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:26
То есть в следующем месяце пересчитают? Если нет, то это уже будет последней каплей. Кидняк и глум надоел, на выборах за эту власть не будет никто.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:32
hxbbgaf написав:
Кидняк и глум надоел, на выборах за эту власть не будет никто.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:34
lapay написав:
А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
у меня в квартире,после,на кухне.Старый кран заменили.Поверка раз в год приходит контролерка.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:37
Мизантрóп написав: lapay написав:
А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
у меня в квартире,после,на кухне.Старый кран заменили.Поверка раз в год приходит контролерка.
У меня два, один на входе счетчика, второй на выходе. Каждый месяц контроллер выбивает дверь всему подъезду, с лестницы еще не спустили, но уже никто не пускает.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:40
Мизантрóп написав: lapay написав:
А хто встановлював лічильник - він встановлюється до квартирного трубного краніка на газ, чи після? І як робити повірку лічильника, якщо до?
у меня в квартире,после,на кухне.Старый кран заменили.Поверка раз в год приходит контролерка.
Не путайте снятие показаний счетчика и поверку счетчика - примерно раз в 10 лет
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:46
Дякую за відповіді.
Пішов в облгаз, щоб поставили лічильник. Ну, думаю, якщо буде 2-2,5 тисячі, то нормально. А там мені парять, що буде 4,5 тисячі, бо лічильник треба ставити до краніка, тому треба перекривати газ в усьому під'їзді, потім різати і варити, тому так дорого.
Проект, до речі, недорого, всього 250 грн.
-Та ні, кажу, щось ви дуже багато хочете, почекаю.-
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:46
Шо вообще за нах ,
Левая рука не знает что делает правая?, или как
Позавчора, 19:00 - 3402 12
Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор
Глава громадської ради Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Василь Котко заявив про законність нових платіжок за газ.
За його словами, платіжки, розраховані на підставі норм споживання є коректними, і споживачам треба їх оплатити.
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“В сьогоднішній ситуації, все, що виставлено облгазами, воно так би мовити законне. Це законна ціна на газ, законні норми споживання, які тепер суд підтвердив. Це абсолютно законні платіжки і споживачам треба, на мій погляд, за цими платіжками платити”, – сказав Котко.
Він також додав, що після того, як Кабінет міністрів затвердить нові норми, споживачам, у разі переплати, буде здійснений перерахунок.
“Кабінет міністрів повинен буде затвердити норми споживання більш-менш нормальні … І тоді облгази будуть змушені і здійснять перерахунок платіжок”, – сказав глава ради.
Раніше в Нафтогазі повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. У Нафтогазі закликали громадян повідомляти про отримання таких платіжок на урядову гарячу лінію.
2 г. тому - 522 5
Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ
Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.
Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, пише Сьогодні.
“Маю на увазі ті платіжки, які стосувалися оплати за газ без лічильників в тому випадку, коли газ використовується для приготування їжі. Ці всі доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті”, – зазначив міністр.
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Він уточнив, що в Україні є три групи споживачів. До першої належать ті, хто має лічильники і використовує газ комплексно – для опалення, підігріву води і приготування їжі.
Друга група – українці, які споживають газ для підігріву води та приготування їжі. За словами Реви, у них “майже на 75-80% встановлені лічильники”.
До третьої групи належать споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, сказав міністр.
“Це основна за кількістю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників”, – додав голова Мінсоцполітики.
Рева зазначив, що до складу тарифу включили вартість встановлення лічильників і, відповідно, газозбутова організація була зобов’язана їх встановити.
За його словами, люди, які оплатили платежі за новими тарифами, повинні вимагати повернення грошей.
Что вообще происходит.
hxbbgaf » Чт 24 янв, 2019 16:26
То есть в следующем месяце пересчитают? Если нет, то это уже будет последней каплей. Кидняк и глум надоел, на выборах за эту власть не будет никто.
К сожалению, есть еще люди (и на этом форуме), к-рых такие рехформы и рехформаторы устраивают
.
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Alex2007
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