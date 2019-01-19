Позавчора , 19:00 - 3402 12 Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор Глава громадської ради Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Василь Котко заявив про законність нових платіжок за газ. З а його словами, платіжки, розраховані на підставі норм споживання є коректними, і споживачам треба їх оплатити. Читайте також: НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в платіжках “В сьогоднішній ситуації, все, що виставлено облгазами, воно так би мовити законне. Це законна ціна на газ, законні норми споживання, які тепер суд підтвердив. Це абсолютно законні платіжки і споживачам треба, на мій погляд, за цими платіжками платити”, – сказав Котко. Він також додав, що після того, як Кабінет міністрів затвердить нові норми, споживачам, у разі переплати, буде здійснений перерахунок. “Кабінет міністрів повинен буде затвердити норми споживання більш-менш нормальні … І тоді облгази будуть змушені і здійснять перерахунок платіжок”, – сказав глава ради. Раніше в Нафтогазі повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. У Нафтогазі закликали громадян повідомляти про отримання таких платіжок на урядову гарячу лінію.

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Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ



Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.



Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, пише Сьогодні.



“ Маю на увазі ті платіжки, які стосувалися оплати за газ без лічильників в тому випадку, коли газ використовується для приготування їжі. Ці всі доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті”, – зазначив міністр .



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Він уточнив, що в Україні є три групи споживачів. До першої належать ті, хто має лічильники і використовує газ комплексно – для опалення, підігріву води і приготування їжі.



Друга група – українці, які споживають газ для підігріву води та приготування їжі. За словами Реви, у них “майже на 75-80% встановлені лічильники”.



До третьої групи належать споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, сказав міністр.



“Це основна за кількістю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників”, – додав голова Мінсоцполітики.



Рева зазначив, що до складу тарифу включили вартість встановлення лічильників і, відповідно, газозбутова організація була зобов’язана їх встановити.



За його словами, люди, які оплатили платежі за новими тарифами, повинні вимагати повернення грошей.

