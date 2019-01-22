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lapay написав:Дякую за відповіді. Пішов в облгаз, щоб поставили лічильник. Ну, думаю, якщо буде 2-2,5 тисячі, то нормально. А там мені парять, що буде 4,5 тисячі, бо лічильник треба ставити до краніка, тому треба перекривати газ в усьому під'їзді, потім різати і варити, тому так дорого. Проект, до речі, недорого, всього 250 грн. -Та ні, кажу, щось ви дуже багато хочете, почекаю.-
У меня при установке так и было. Перекрывают газ на подъезд. Установка 3805 вместе со счетчиком, плюс 150 грн, пуск газа. Шланг и второй кран после счетчика снова за свои средства еще 170 грн. Резали и варили.
Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор
Глава громадської ради Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Василь Котко заявив про законність нових платіжок за газ.
За його словами, платіжки, розраховані на підставі норм споживання є коректними, і споживачам треба їх оплатити.
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“В сьогоднішній ситуації, все, що виставлено облгазами, воно так би мовити законне. Це законна ціна на газ, законні норми споживання, які тепер суд підтвердив. Це абсолютно законні платіжки і споживачам треба, на мій погляд, за цими платіжками платити”, – сказав Котко.
Він також додав, що після того, як Кабінет міністрів затвердить нові норми, споживачам, у разі переплати, буде здійснений перерахунок.
“Кабінет міністрів повинен буде затвердити норми споживання більш-менш нормальні … І тоді облгази будуть змушені і здійснять перерахунок платіжок”, – сказав глава ради.
Раніше в Нафтогазі повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. У Нафтогазі закликали громадян повідомляти про отримання таких платіжок на урядову гарячу лінію.
2 г. тому - 522 5 Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ
Нові платежі за газ, які українці отримали в січні, є незаконними і оплачувати їх не треба.
Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, пише Сьогодні.
“Маю на увазі ті платіжки, які стосувалися оплати за газ без лічильників в тому випадку, коли газ використовується для приготування їжі. Ці всі доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті”, – зазначив міністр.
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Він уточнив, що в Україні є три групи споживачів. До першої належать ті, хто має лічильники і використовує газ комплексно – для опалення, підігріву води і приготування їжі.
Друга група – українці, які споживають газ для підігріву води та приготування їжі. За словами Реви, у них “майже на 75-80% встановлені лічильники”.
До третьої групи належать споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, сказав міністр.
“Це основна за кількістю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників”, – додав голова Мінсоцполітики.
Рева зазначив, що до складу тарифу включили вартість встановлення лічильників і, відповідно, газозбутова організація була зобов’язана їх встановити.
За його словами, люди, які оплатили платежі за новими тарифами, повинні вимагати повернення грошей.
Что вообще происходит.
hxbbgaf » Чт 24 янв, 2019 16:26 То есть в следующем месяце пересчитают? Если нет, то это уже будет последней каплей. Кидняк и глум надоел, на выборах за эту власть не будет никто.
К сожалению, есть еще люди (и на этом форуме), к-рых такие рехформы и рехформаторы устраивают .
Хорошая армейская пословица гласит: "Не спеши выполнять приказ, его могут отменить".
ruvex написав:У меня при установке так и было. Перекрывают газ на подъезд. Установка 3805 вместе со счетчиком, плюс 150 грн, пуск газа. Шланг и второй кран после счетчика снова за свои средства еще 170 грн. Резали и варили.
Це якщо бойлер є, то можна стільки заплатити, а на одну комбіновану плиту - хай самі ставлять, безкоштовно. Думаю, ці, підвищені норми, відмінять, або всім поставлять будинкові лічильника, як на тепло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Це якщо бойлер є, то можна стільки заплатити, а на одну комбіновану плиту - хай самі ставлять, безкоштовно. Думаю, ці, підвищені норми, відмінять, або всім поставлять будинкові лічильника, як на тепло.
Согласен, все это верно с одним маленьким НО. Как раз был установлен счетчик на дом после этого пошли квитанции на 50-70 кубов на квартиру с одной только плитой, были разбирательства, но это все бесполезно по большей части или работало лишь некоторое время, потом снова все продолжалось. К тому же счетчик с дома, то снимают то ставят снова, причем когда потребление по норме, присылали на следующий месяц квитанцию, якобы с установленным счетчиком. Поэтому принял решение не платить за всю эту трахомудию облагаза и поставил. Теперь знаю потратил 20 кубов, значит потратил.
ruvex написав:Согласен, все это верно с одним маленьким НО. Как раз был установлен счетчик на дом после этого пошли квитанции на 50-70 кубов на квартиру с одной только плитой, были разбирательства, но это все бесполезно по большей части или работало лишь некоторое время, потом снова все продолжалось. К тому же счетчик с дома, то снимают то ставят снова, причем когда потребление по норме, присылали на следующий месяц квитанцию, якобы с установленным счетчиком. Поэтому принял решение не платить за всю эту трахомудию облагаза и поставил. Теперь знаю потратил 20 кубов, значит потратил.
Проте питання більш ніж актуальне. Та ж громадська організація «Асоціація газового ринку України» може поставити під сумнів «наукову обгрунтованість» нових тарифів. Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.
Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася. Привіт з СРСР
Дивно, але досі базовими нормативами для газовиків залишаються нормативи Радянського Союзу. Їх було розроблено в 1961 році, вони діяли без змін до 1991-го. Одним із головних критеріїв був витрата газу на радянських конфорках і радянських колонках на одну людину в місяць. Ні про яку економічності приладів мови не йшло, як і взагалі про економію. Просто в трикімнатних квартирах ставили 4-конфорочні плити, а в одно- і двокімнатних − 2-конфорочні, і замінити їх було великою проблемою. Всі норми і тарифи щодо них було уніфіковано, а ЖЕКи виставляли платіжки з загальними сумами, без розшифровки.
Forbes знайшов ці дані: за наявності газової плити і гарячого водопостачання − 6 кубометрів на людину в місяць; плита без гарячого водопостачання − 9 кубометрів; плита і газова колонка − 13,8 куб. м. Ціна − 42 копійки за 10 кубометрів газу. Газових лічильників не було практично ні в кого. З 1 січня 1992 року Україна перейшла на покубовий облік газу, і ціна одного кубометра зросла неймовірно − з 4,2 копійки до 21 копійки за кубометр.
Перший перегляд нормативів відбувся 24 березня 1995 року, під час перебування Євгена Марчука в.о. прем'єр-міністра. Вольовим рішенням нормативи було підвищено: до 6,8, 11,4 і 19,7 кубометрів відповідно. А вже в червні 1996 року Павло Лазаренко провів нове підвищення: 9,8, 18,3 і 23,6 кубометрів на людину в місяць. Ніякого наукового обґрунтування цим показникам також немає, але газовики не обурювалися, а працювали за ними 18 років, поки Арсеній Яценюк в 2014 року не провів перше зниження нормативів майже до радянського рівня.
Думаю, що повернуть норму в 6 кубів на людину з однією плитою, як експериментально обгрунтовано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...