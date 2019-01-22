Рева прокоментував

Проте питання більш ніж актуальне. Та ж громадська організація «Асоціація газового ринку України» може поставити під сумнів «наукову обгрунтованість» нових тарифів. Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.



Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.

Привіт з СРСР



Дивно, але досі базовими нормативами для газовиків залишаються нормативи Радянського Союзу. Їх було розроблено в 1961 році, вони діяли без змін до 1991-го.

Одним із головних критеріїв був витрата газу на радянських конфорках і радянських колонках на одну людину в місяць. Ні про яку економічності приладів мови не йшло, як і взагалі про економію. Просто в трикімнатних квартирах ставили 4-конфорочні плити, а в одно- і двокімнатних − 2-конфорочні, і замінити їх було великою проблемою. Всі норми і тарифи щодо них було уніфіковано, а ЖЕКи виставляли платіжки з загальними сумами, без розшифровки.



Forbes знайшов ці дані: за наявності газової плити і гарячого водопостачання − 6 кубометрів на людину в місяць; плита без гарячого водопостачання − 9 кубометрів; плита і газова колонка − 13,8 куб. м. Ціна − 42 копійки за 10 кубометрів газу. Газових лічильників не було практично ні в кого. З 1 січня 1992 року Україна перейшла на покубовий облік газу, і ціна одного кубометра зросла неймовірно − з 4,2 копійки до 21 копійки за кубометр.



Перший перегляд нормативів відбувся 24 березня 1995 року, під час перебування Євгена Марчука в.о. прем'єр-міністра. Вольовим рішенням нормативи було підвищено: до 6,8, 11,4 і 19,7 кубометрів відповідно. А вже в червні 1996 року Павло Лазаренко провів нове підвищення: 9,8, 18,3 і 23,6 кубометрів на людину в місяць. Ніякого наукового обґрунтування цим показникам також немає, але газовики не обурювалися, а працювали за ними 18 років, поки Арсеній Яценюк в 2014 року не провів перше зниження нормативів майже до радянського рівня.