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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

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ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Портал Finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток, доступних для замовлення в нашому каталозі. Ми оцінили всі картки за 7 критеріями. І, щоб розповісти вам про особливості того чи іншого пластику, по кожній з них ми підготували коротку довідку.

Дивися повний текст Найкращі безкоштовні кредитні картки
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:28

Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:43

  Viz написав:Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...

Кто заплатил, того и вспомнили. Суркисы зажали, судя по всему 8)
EKO
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Подякував: 2814 раз.
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