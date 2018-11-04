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Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18
Пропонуємо до обговорення:
ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Портал Finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток, доступних для замовлення в нашому каталозі. Ми оцінили всі картки за 7 критеріями. І, щоб розповісти вам про особливості того чи іншого пластику, по кожній з них ми підготували коротку довідку.
Дивися повний текст Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:28
Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
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Viz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:43
Viz написав:
Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
Кто заплатил, того и вспомнили. Суркисы зажали, судя по всему
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EKO
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