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Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18
Пропонуємо до обговорення:
ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Портал Finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток, доступних для замовлення в нашому каталозі. Ми оцінили всі картки за 7 критеріями. І, щоб розповісти вам про особливості того чи іншого пластику, по кожній з них ми підготували коротку довідку.
Дивися повний текст Найкращі безкоштовні кредитні картки
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D2
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:28
Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
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Viz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:43
Viz написав:
Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
Кто заплатил, того и вспомнили. Суркисы зажали, судя по всему
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EKO
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:14
На сайте Таскомбанка полный бардак! По всюду разные тарифы. В одном месте процентная ставка 39.6%, а в другом 43.2%.
Забыли упомянуть про ежемесячную плату 50 грн в случае неиспользования карты.
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Spets
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:38
Viz написав:
Максимум доживає останній тиждень...
Що, справді?
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Faceless
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:49
Faceless написав:
Що, справді?
Хіба ні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:44
А Кредитная карта Выручалка от Форвард банка? она ничем не отличается от других.
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KULANDALE
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