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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

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ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Портал Finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток, доступних для замовлення в нашому каталозі. Ми оцінили всі картки за 7 критеріями. І, щоб розповісти вам про особливості того чи іншого пластику, по кожній з них ми підготували коротку довідку.

Дивися повний текст Найкращі безкоштовні кредитні картки
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:28

Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:43

  Viz написав:Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...

Кто заплатил, того и вспомнили. Суркисы зажали, судя по всему 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:14

На сайте Таскомбанка полный бардак! По всюду разные тарифы. В одном месте процентная ставка 39.6%, а в другом 43.2%.

Забыли упомянуть про ежемесячную плату 50 грн в случае неиспользования карты.
Spets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:38

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  Viz написав:Максимум доживає останній тиждень...

Що, справді?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:49

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  Faceless написав:Що, справді?

Хіба ні? ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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А Кредитная карта Выручалка от Форвард банка? она ничем не отличается от других.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:33

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

chipmunk написав:
  Faceless написав:Що, справді?

Хіба ні? ;)
Справді нічого не чув, щоб її закривали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:03

1 - их вааще нуна снять с рейтинга. У них КБ по избранным категориям, и теперь относительно существенный -- только за свои, а за кредитные всегда 1%. Кроме этого на любимого клиента завели пожизненные скрижали, и если клиент по их мнению насобирал много КБ, то ему в сл. периоде уже урежут и тот смешной КБ :mrgreen:
2 - "Є можливість отримати картку без довідки про доходи" Но это не значит, что безработный получит лимит. Наличие работы устанавливается скорингом. И лимиты по Б% достаточно смешные бывают -- 500..1000грн
3 - Оч. часто навязывают страховку, 1% от задолженности/мес :evil:
4 - Все таки "Пільговий період" там 55 днів, но тоже усл.-бесплатный до 30дн (3,5% от задолженности на РД) :(
5 - и кому щас нужна кредитка с квази-бонусами? Тут и с квази-грошима 100 подумаешь брать ли :mrgreen:
6 - банка сворачивает КБ живыми деньгами и с 1/02/19 переводит Максимку на свою программу Кэш'Ю, доступной тока владельцам смартфонов, своим калякулятом пересчета бонусов и др. белибердой, которую осилит тока сильно желающий :lol:
7 - а её выдают ваащето?
8 - прикольная нишевая кредитка, с КБ-15% на Али и безкомис. конвертация. Бывает трудно оформить из-за излишнего бумагомарательства, от которго устают сами сотрудники
9 - ну никакая кредитка, постоянно банка сама шото начисляет, потом сторнирует... интерестна когда-то была из-за ко-бренда с Изей
10 - интерестна безкомис. снятием нала и безкомис. конвертацией
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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