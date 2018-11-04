Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Согласен с коллегой clientage что Монобанка в рейтинге кредиток на 1 месте оказалась случайно, их нужно снять с рейтинга, так как кешбек за кредитные в 1% грязными по двум выбранным категориям - это явно не место лидера!
Сегодня банка, надо признать, проигрывает большинству участников рейтинга И кроме удобного приложения, на сегодня, о Моно можно говорить лишь как о дебетном карточном продукте с платежами, переводами в удобном интерфейсе, возможностью открытия депозитов. Такой функционал для дистанционного обслуживания сегодня предоставляют и другие банки, у которых есть и ИБ, и отделения .
Все чем банка приятно выделялась при запуске проекта (хорошие кешбеки, интересные курсы валют, ставки по депо, и т.д.) уже в прошлом
clientage написав:1 - их вааще нуна снять с рейтинга. У них КБ по избранным категориям, и теперь относительно существенный -- только за свои, а за кредитные всегда 1%. Кроме этого на любимого клиента завели пожизненные скрижали, и если клиент по их мнению насобирал много КБ, то ему в сл. периоде уже урежут и тот смешной КБ 2 - "Є можливість отримати картку без довідки про доходи" Но это не значит, что безработный получит лимит. Наличие работы устанавливается скорингом. И лимиты по Б% достаточно смешные бывают -- 500..1000грн 3 - Оч. часто навязывают страховку, 1% от задолженности/мес 4 - Все таки "Пільговий період" там 55 днів, но тоже усл.-бесплатный до 30дн (3,5% от задолженности на РД) 5 - и кому щас нужна кредитка с квази-бонусами? Тут и с квази-грошима 100 подумаешь брать ли 6 - банка сворачивает КБ живыми деньгами и с 1/02/19 переводит Максимку на свою программу Кэш'Ю, доступной тока владельцам смартфонов, своим калякулятом пересчета бонусов и др. белибердой, которую осилит тока сильно желающий 7 - а её выдают ваащето? 8 - прикольная нишевая кредитка, с КБ-15% на Али и безкомис. конвертация. Бывает трудно оформить из-за излишнего бумагомарательства, от которго устают сами сотрудники 9 - ну никакая кредитка, постоянно банка сама шото начисляет, потом сторнирует... интерестна когда-то была из-за ко-бренда с Изей 10 - интерестна безкомис. снятием нала и безкомис. конвертацией
Думаю, надо будет сделать голосование среди форумчан FINANCE.UA. Вот и увидим, какая из карт пользуется спросом. Все вышесказанное - Ваше личное мнение, не более. Кстати, сам негодую, что Монобанк так с кешбэком поступил. Но это тоже мое субъективное мнение.