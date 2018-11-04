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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:34

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  clientage написав:Да, оч. интерестная кредитка у Акцента


КУЙ железо пока горячо (с)
КБ від АБанки лімітований по часу, дивимся уважно п.10 (умови АБанки по цій програмі)

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 404d294472

:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:12

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Согласен с коллегой clientage что Монобанка в рейтинге кредиток на 1 месте оказалась случайно, их нужно снять с рейтинга, так как кешбек за кредитные в 1% грязными по двум выбранным категориям - это явно не место лидера!

Сегодня банка, надо признать, проигрывает большинству участников рейтинга :mrgreen:
И кроме удобного приложения, на сегодня, о Моно можно говорить лишь как о дебетном карточном продукте с платежами, переводами в удобном интерфейсе, возможностью открытия депозитов. Такой функционал для дистанционного обслуживания сегодня предоставляют и другие банки, у которых есть и ИБ, и отделения :wink: .

Все чем банка приятно выделялась при запуске проекта (хорошие кешбеки, интересные курсы валют, ставки по депо, и т.д.) уже в прошлом :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:58

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  Lost написав:Такой функционал для дистанционного обслуживания сегодня предоставляют и другие банки, у которых есть и ИБ, и отделения .


Вже прозвучала серйозна заявка від ПБ по новому мобільному ПРиват24 - мін. 10М аккаунтів і функціонал на порядок кращий
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:11

  EKO написав:
  Viz написав:Максимум доживає останній тиждень... А-Банк кредитку пейпас з фото пропустили...

Кто заплатил, того и вспомнили. Суркисы зажали, судя по всему 8)


Вам будет сложно в это поверить, но пока никто не платил.
Возможно, теперь посыпятся предложения :) Шучу.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:14

  clientage написав:1 - их вааще нуна снять с рейтинга. У них КБ по избранным категориям, и теперь относительно существенный -- только за свои, а за кредитные всегда 1%. Кроме этого на любимого клиента завели пожизненные скрижали, и если клиент по их мнению насобирал много КБ, то ему в сл. периоде уже урежут и тот смешной КБ :mrgreen:
2 - "Є можливість отримати картку без довідки про доходи" Но это не значит, что безработный получит лимит. Наличие работы устанавливается скорингом. И лимиты по Б% достаточно смешные бывают -- 500..1000грн
3 - Оч. часто навязывают страховку, 1% от задолженности/мес :evil:
4 - Все таки "Пільговий період" там 55 днів, но тоже усл.-бесплатный до 30дн (3,5% от задолженности на РД) :(
5 - и кому щас нужна кредитка с квази-бонусами? Тут и с квази-грошима 100 подумаешь брать ли :mrgreen:
6 - банка сворачивает КБ живыми деньгами и с 1/02/19 переводит Максимку на свою программу Кэш'Ю, доступной тока владельцам смартфонов, своим калякулятом пересчета бонусов и др. белибердой, которую осилит тока сильно желающий :lol:
7 - а её выдают ваащето?
8 - прикольная нишевая кредитка, с КБ-15% на Али и безкомис. конвертация. Бывает трудно оформить из-за излишнего бумагомарательства, от которго устают сами сотрудники
9 - ну никакая кредитка, постоянно банка сама шото начисляет, потом сторнирует... интерестна когда-то была из-за ко-бренда с Изей
10 - интерестна безкомис. снятием нала и безкомис. конвертацией


Думаю, надо будет сделать голосование среди форумчан FINANCE.UA. Вот и увидим, какая из карт пользуется спросом.
Все вышесказанное - Ваше личное мнение, не более.
Кстати, сам негодую, что Монобанк так с кешбэком поступил. Но это тоже мое субъективное мнение.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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