Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

clientage написав:

1 - их вааще нуна снять с рейтинга. У них КБ по избранным категориям, и теперь относительно существенный -- только за свои, а за кредитные всегда 1%. Кроме этого на любимого клиента завели пожизненные скрижали, и если клиент по их мнению насобирал много КБ, то ему в сл. периоде уже урежут и тот смешной КБ2 - "Є можливість отримати картку без довідки про доходи" Но это не значит, что безработный получит лимит. Наличие работы устанавливается скорингом. И лимиты по Б% достаточно смешные бывают -- 500..1000грн3 - Оч. часто навязывают страховку, 1% от задолженности/мес4 - Все таки "Пільговий період" там 55 днів, но тоже усл.-бесплатный до 30дн (3,5% от задолженности на РД)5 - и кому щас нужна кредитка с квази-бонусами? Тут и с квази-грошима 100 подумаешь брать ли6 - банка сворачивает КБ живыми деньгами и с 1/02/19 переводит Максимку на свою программу Кэш'Ю, доступной тока владельцам смартфонов, своим калякулятом пересчета бонусов и др. белибердой, которую осилит тока сильно желающий7 - а её выдают ваащето?8 - прикольная нишевая кредитка, с КБ-15% на Али и безкомис. конвертация. Бывает трудно оформить из-за излишнего бумагомарательства, от которго устают сами сотрудники9 - ну никакая кредитка, постоянно банка сама шото начисляет, потом сторнирует... интерестна когда-то была из-за ко-бренда с Изей10 - интерестна безкомис. снятием нала и безкомис. конвертацией