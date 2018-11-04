Я дал свой комментарий на Ваш ответ, который вы дали на сообщение clientage.
Пользователь привел интересный и краткий обзор. Скажем познавательно для ознакомления и по "другую сторону зеркала".
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:34
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Я дал свой комментарий на Ваш ответ, который вы дали на сообщение clientage.
Пользователь привел интересный и краткий обзор. Скажем познавательно для ознакомления и по "другую сторону зеркала".
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40
Посмотрел вашу методику. Очевидно в ней и причина - в несбалансированности показателей, что вы использовали. Вам таки стоило бы прислушаться к опытным местным форумчанам.
Вы много баллов даете, например, за более длинный грейс-период, вообще не учитываете размер кешбека, а только его наличие, вообще не учитываете максимальную величину кешбека, не учитываете условия его выплаты, седьмой пункт вообще ни о чем, тем более "лимит со старта" не есть эквивалент лимита без предоставления справки, а формальный максимум лимита без справки мало коррелирует с реальным лимитом, что вам дадут.
Оценка уже два месяца неактуальна по Монобанку. "Выгодные тарифы на снятие" у Монобанка - очень сомнительное заявление.
По Б5 - возможность заработать кешбека вдвое больше, выплата кешбека хоть каждый день от 1 грн, а не от 100 грн как в Монобанке, лимитирован только вывод кешбека, а не его начисление (как в Монобанке), выплата "самыми живыми" деньгами, т.е. на любую карту, а не только на саму кредитку.
Нет Викенд Кард от ТАСа - это ОЧЕНЬ большое упущение.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:51
Коллега, Викенда нет, потому что это рейтинг бесплатных кредитных карт.
Карта с абонплатой в 365 грн не может считаться бесплатной, не так ли?
То, что она 1-2 раза в год выдается бесплатно по акции (причем, бесплатно на 1 год), не делает ее бесплатной вообще.
По этой причине она и не включалась в этот рейтинг.
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