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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:34

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  ShtormK написав:Я уже выше сказал, что тоже с удовольствием читаю Стрингера. И считаю его знающим форумчанином.
Я дал свой комментарий на Ваш ответ, который вы дали на сообщение clientage.

Пользователь привел интересный и краткий обзор. Скажем познавательно для ознакомления и по "другую сторону зеркала".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40

  ShtormK написав:
  Stringer написав:Очень прискорбно слышать, что 1 место в рейтинге, даже не продаётся, а выставляется отфонарно журналистом, на основе его единоличных предпочтений.
Крайне сомнительная позиция для уважаемого издания


Вообще-то там есть целая методика расчета, с начислением баллов. Уверен, Вы не вникали.
Я давно Вас читаю на форуме, Вы очень грамотный и знающий форумчанин. Но сейчас обида на Моно-банду Вас ослепляет. Не стоит, поверьте.
Я никогда не спорю с хейтерами той или иной группы, знаю, что это бесполезно.

Посмотрел вашу методику. Очевидно в ней и причина - в несбалансированности показателей, что вы использовали. Вам таки стоило бы прислушаться к опытным местным форумчанам.
Вы много баллов даете, например, за более длинный грейс-период, вообще не учитываете размер кешбека, а только его наличие, вообще не учитываете максимальную величину кешбека, не учитываете условия его выплаты, седьмой пункт вообще ни о чем, тем более "лимит со старта" не есть эквивалент лимита без предоставления справки, а формальный максимум лимита без справки мало коррелирует с реальным лимитом, что вам дадут.
Оценка уже два месяца неактуальна по Монобанку. "Выгодные тарифы на снятие" у Монобанка - очень сомнительное заявление.
По Б5 - возможность заработать кешбека вдвое больше, выплата кешбека хоть каждый день от 1 грн, а не от 100 грн как в Монобанке, лимитирован только вывод кешбека, а не его начисление (как в Монобанке), выплата "самыми живыми" деньгами, т.е. на любую карту, а не только на саму кредитку.
Нет Викенд Кард от ТАСа - это ОЧЕНЬ большое упущение.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:51

  Faceless написав:Нет Викенд Кард от ТАСа - это ОЧЕНЬ большое упущение.


Коллега, Викенда нет, потому что это рейтинг бесплатных кредитных карт.
Карта с абонплатой в 365 грн не может считаться бесплатной, не так ли?

То, что она 1-2 раза в год выдается бесплатно по акции (причем, бесплатно на 1 год), не делает ее бесплатной вообще.
По этой причине она и не включалась в этот рейтинг.
ShtormK
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