Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

ShtormK написав:Кстати, о процентной ставке. Там использовалась не эффективная, а т.н. "базовая" процентная ставка. Т.е. сколько человек реально платит при выходе из грейса.
"Базовая" процентная ставка больше похожа на маркетинговый ход, иначе смысл был вводить такой показатель, как эффективную ставку. Грубо говоря могут ввести ставку 0,1% годовых, но при этом будут конские комиссии.
Ещё б добавил пункт открытости, т. е. как легко найти тарифы по кредитному продукту. Например, искал недавно тарифы на кредитки ПУМБ и с первого раза не нашел. А их запрятали в договор по банковскому обслуживанию.
ShtormK написав:...Но будет ли он важен остальным?
Вы пишите статьи только столицы и областных городов? Я понимаю, что Донбасс для банков — зона повышенной опасности. Но Донбасс — Украина, так делайте статью, которая применима для всей страны. Ещё можно взять критерий выдачи кредитного продукта военным. Есть ребята, которые находятся в городе и каждый день ездят на военную базу, а в обычное время покупают продукты и т. д.
MASolomko написав:Ещё можно взять критерий выдачи кредитного продукта военным. Есть ребята, которые находятся в городе и каждый день ездят на военную базу, а в обычное время покупают продукты и т. д.
Если можно, вот с этого момента чуть подробнее. Насколько я знаю, нет особых карт для военных. Или Вы имеете в виду тот же признак, назовем его "Донбасс" (для простоты), но применительно к военным, которые там дислоцируются? В общем, уточните, пожалуйста, что Вы имели в виду.
ShtormK, я читал отзывы по monobank и там писали, что при заполнении анкеты указал он свой статус "военный" и кредитный лимит то ли обнулили, то ли вообще не выдали. Где проживал тот клиент без понятия.
MASolomko написав:ShtormK, я читал отзывы по monobank и там писали, что при заполнении анкеты указал он свой статус "военный" и кредитный лимит то ли обнулили, то ли вообще не выдали. Где проживал тот клиент без понятия.
ShtormK, считаю, что для повышения объективности таких обзоров нужно не только правильно выбрать критерии, но и правильно расставить приоритеты/весовые коэфф. этих критериев. Чем больше критериев, тем точнее оценка. Приоритеты можно сформировать опросом экспертов: банковских профи, форумчан, клиентов банков. Это достаточно трудно и долго Но, ИМХО вы можете здесь запустить десятки опросов по разным критериям и получить оценку среди форумчан Возможно стоит разбить клиентуру на 3 группы(целевых аудитории) по интересам: кредитчики(К), грейсовики(Г), свинорылы(С) К - пользуются картой, выплачивая только ОМП и сопутствующие комисс по обслуживанию карты Г - всегда в грейсе, т.е. никаких комисс не платят С - основная цель -- снять пенки/плюшки по максимуму, а заплатить за обслуживание по минимуму Ваша текущая оценка карт приближена к группе К Думаю группа С сама в состоянии сделать нужную ей оценку А вот для Г стоит и подсуетиться и озвучить оценку
clientage написав:ShtormK, считаю, что для повышения объективности таких обзоров нужно не только правильно выбрать критерии, но и правильно расставить приоритеты/весовые коэфф. этих критериев. Чем больше критериев, тем точнее оценка. Приоритеты можно сформировать опросом экспертов: банковских профи, форумчан, клиентов банков. Это достаточно трудно и долго Но, ИМХО вы можете здесь запустить десятки опросов по разным критериям и получить оценку среди форумчан Возможно стоит разбить клиентуру на 3 группы(целевых аудитории) по интересам: кредитчики(К), грейсовики(Г), свинорылы(С) К - пользуются картой, выплачивая только ОМП и сопутствующие комисс по обслуживанию карты Г - всегда в грейсе, т.е. никаких комисс не платят С - основная цель -- снять пенки/плюшки по максимуму, а заплатить за обслуживание по минимуму Ваша текущая оценка карт приближена к группе К Думаю группа С сама в состоянии сделать нужную ей оценку А вот для Г стоит и подсуетиться и озвучить оценку
Вы очень-очень сильно все усложняете Можно сделать еще по знакам Зодиака опрос, по китайскому гороскопу и т.п. Но зачем...
А пока - вот ссылка на голосовалку для всех желающих, без деления на категории: Народный рейтинг кредитных карт Просто интересно общественное мнение. Можно выбрать любые две карты. Жду голоса.