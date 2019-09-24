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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 17:24

D2 OTP дає кредитку, за яку нема оплати. Але ж назва дебільга Мані на кармані. Через цю назву і не замовляла для себе.
zapola
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:34

У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
jasmine8753010
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:13

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

jasmine8753010 написав:У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
Можете спровувати кредитку "Зелена" від А-Банку(умови як у Привата) + кешбек + погашення до кінця місяця.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 05:51

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  jasmine8753010 написав:...чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное.
Татьяна, кроме карты "Зелена" (которую упомянули выше), можно ещё посмотреть в сторону платёжной карты от monobank. Тарифы по данным картам очень приближены к тарифам карты Универсальная от ПриватБанка, карты просты в обслуживании.

Ещё, как вариант, при наличии достаточного лимита на рассрочку можно воспользоваться "Мгновенной рассрочкой". При использовании до месяца комиссия меньше, чем снять нал с кредитки. Например, в 21 числах оформляете данную рассрочку, поступившими деньгами гасите кредитку, 7 числа получаете зарплату и досрочно гасите открытую рассрочку.
Таким образом за рассрочку — 2,9% от взятой суммы против 4% за снятие наличных с кредитки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:19

Рейтинг безкоштовних кредитних карток
Финанс.ЮА обновил этот рейтинг

И вот сразу маленькое замечание. Я никак не мог понять почему кредитка А-банка стоит выше Монобанка.
А просто в рейтинге не учтены функциональные особенности т.н. обоих кредиток
Ведь преимущества обеих карт (кредитных!) в том, что они дают повышенный кэшбек только при использовании их в ДЕБЕТНОМ режиме. Ну и причем здесь величина кредлимита, из-за которого якобы выиграла Зелёнка?
А Зелёную еще и не выдадут БЕЗ кредлимита, в отличие от Мони.
Ну а дебетный функционал у Мони на порядок выше Зелёной, у которой даже нет своей бесплатной р2р-пополняшки для быстрого погашения задолженности -- у нас же кэшлесс Украина!

5. Card Blanche White, Ідея-Банк
..а де Card Blanche Online? Можно поспорить, но онлайн лучше Белой, хотя по вашим критериям рейтинга это будет... НЕЗАМЕТНО. Думаю стоит указать ОБА названия
Вот Б5 и Пудру вы то указали в разных номинациях, хотя они выпускаются в ОДНОМ тарифном плане, могут быть допками к одному ОБЩЕМУ картсчету... и даже во вашему Рейтингу они НЕ отличаются. Их прикол на Рейтинг никак не повлиял. Предлагаю их указать под ОБЩИМ номером

8. World Максимум, Альфа-Банк
Эта карта ОПЯТЬ с реальным грейсом до 62дн с декабря 2019г :wink:
И она абсолютна бесплатна, а не условно
Итого, на ровном месте +3 балла, плиииз, докиньте

7. «ЕКО-Максимум», Альфа-Банк
Вааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженности
А де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.

3. Наявність кешбеку
4. Валюта кешбеку
Чото тут не так!! :)
Если у банки Нет КБ, то нет и валюты КБ... Вот так бедняжка ПУМБ и попал на -5 баллов
Шо реально не отображает ситуэшн
И ещё. Все таки, нужно различать за какие средства (по сути) дается КБ:
за любые, тока за кредитные, повышенные тока за свои. Потому как это часто просто нивелирует наличие КБ у карты (пример Мони и А-банки)
ИМХО, достаточно было сделать ОБЩУЮ градацию баллов, типа:
грошима – 3 бали;
бонусами, які можна перевести в гроші – 2 бали;
бонусами – 1 бал.
немає – 0 балів.
... и спасти ПУМБе 2 балла, хотя он мне тоже не нравится. Но самому функционалу ПУМБа, который позволяет на уррра обслуживать карты (в т.ч. и кредитки) могут позавидовать ваши фавориты :lol:
Кроме этого, не учтена такая категория как КБ на всё, типа:
є – 1 бал;
немає – 0 балів.
Это Альфа, ТАС, Конкорд, ОТП

5. Можливість поповнення готівкою без комісії
Вот пополнение наличкой рассмотрено, 2б за это
А по безналу (ИБАН) в кэшлесс-Украине, шо не котируется?
А мгновенное (без отсрочки до 3х дней) погашение кредзадолженности по р2р -- не котируется?
Вот почему это не учтено? :evil:

7. Відсоток на залишок
А причем здесь ДЕБЕТНОЕ свойство у кредитки -- 10% на собственные средства?
Мы пользуемся кредитом или таки храним гроши на карте?
Ну во всяком случае можно докинуть 0.5 балла в рейтинг, ну никак не 2!

... читаю дальше рейтинг 8)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:20

  clientage написав:7. «ЕКО-Максимум», Альфа-Банк
Вааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженности
А де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.



Карту Альфа перевипускає по терміну закінчення але Еко її не перепідвязує до акаунту...
Гаряча еко повідомляє з сумом про те, що банально нікому перепідвязувати... всі розрахувались... перепідвязувальники :D Цирк.. В рейтингу їй взагалі не місце. А "маркети" "еко" це окрема історія.. :)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:34

Viz, см. viewtopic.php?p=4850269#p4850269
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:58

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Что сразу бросается в глаза:
Як ми відбирали учасників рейтингу

Картка доступна для будь-якої фізособи, без обмежень.

Что в в таком случае в рейтинге делает "Пудра". Ее может оформить ЛЮБОЕ физлицо без ограничений? Или таки ограничения есть? ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 23 січ, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:04

  Flamingo написав:Что сразу бросается в глаза:
Як ми відбирали учасників рейтингу

Картка доступна для будь-якої фізособи, без обмежень.

Что в в таком случае в рейтинге делает "Пудра". Ее может оформить ЛЮБОЕ физлицо без ограничений? Или таки ограничения есть? ;)

Угу, по первичному половому признаку
Хотяя, если сильно захотеть, то оформить мона :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:05

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

В критериях я бы еще добавил что-то типа "Возможность вылета из грейса из-за определенных трат" - каким например может быть снятие нала или оплата в какой-нибудь "шаражке" - типа "новая пошта" - где твой платеж картой расценят как р2р. Или еще пример - не приводят к вылету из грейса, но не включаются в грейс определенные траты - как комиссии у той же Идеи.
Тут я бы сделал градацию на 3 пункта:
1. Все траты по карте попадают в грейс-период - 2 бала.
2. Ряд трат не приводят к вылету из грейса, но на них начисляется % - 1 бал.
3. Наличие трат, которые ведут к вылету из грейса - 0 балов.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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