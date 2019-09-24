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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 13 бер, 2019 17:24
D2 OTP дає кредитку, за яку нема оплати. Але ж назва дебільга Мані на кармані. Через цю назву і не замовляла для себе.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:34
У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:13
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Можете спровувати кредитку "Зелена" від А-Банку(умови як у Привата) + кешбек + погашення до кінця місяця.
Додано: Вів 08 жов, 2019 05:51
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Татьяна, кроме карты "Зелена" (которую упомянули выше), можно ещё посмотреть в сторону платёжной карты от monobank. Тарифы по данным картам очень приближены к тарифам карты Универсальная от ПриватБанка, карты просты в обслуживании.
Ещё, как вариант, при наличии достаточного лимита на рассрочку можно воспользоваться "Мгновенной рассрочкой". При использовании до месяца комиссия меньше, чем снять нал с кредитки. Например, в 21 числах оформляете данную рассрочку, поступившими деньгами гасите кредитку, 7 числа получаете зарплату и досрочно гасите открытую рассрочку.
Таким образом за рассрочку — 2,9% от взятой суммы против 4% за снятие наличных с кредитки.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:19
Рейтинг безкоштовних кредитних карток
Финанс.ЮА обновил этот рейтинг
И вот сразу маленькое замечание. Я никак не мог понять почему кредитка А-банка стоит выше Монобанка.
А просто в рейтинге не учтены функциональные особенности т.н. обоих кредиток
Ведь преимущества обеих карт (кредитных!) в том, что они дают повышенный кэшбек только при использовании их в ДЕБЕТНОМ режиме. Ну и причем здесь величина кредлимита, из-за которого якобы выиграла Зелёнка?
А Зелёную еще и не выдадут БЕЗ кредлимита, в отличие от Мони.
Ну а дебетный функционал у Мони на порядок выше Зелёной, у которой даже нет своей бесплатной р2р-пополняшки для быстрого погашения задолженности -- у нас же кэшлесс Украина!
5. Card Blanche White, Ідея-Банк
..а де Card Blanche Online? Можно поспорить, но онлайн лучше Белой, хотя по вашим критериям рейтинга это будет... НЕЗАМЕТНО. Думаю стоит указать ОБА названия
Вот Б5 и Пудру вы то указали в разных номинациях, хотя они выпускаются в ОДНОМ тарифном плане, могут быть допками к одному ОБЩЕМУ картсчету... и даже во вашему Рейтингу они НЕ отличаются. Их прикол на Рейтинг никак не повлиял. Предлагаю их указать под ОБЩИМ номером
8. World Максимум, Альфа-Банк
Эта карта ОПЯТЬ с реальным грейсом до 62дн с декабря 2019г
И она абсолютна бесплатна, а не условно
Итого, на ровном месте +3 балла, плиииз, докиньте
7. «ЕКО-Максимум», Альфа-Банк
Вааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженности
А де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.
3. Наявність кешбеку
4. Валюта кешбеку
Чото тут не так!!
Если у банки Нет КБ, то нет и валюты КБ... Вот так бедняжка ПУМБ и попал на -5 баллов
Шо реально не отображает ситуэшн
И ещё. Все таки, нужно различать за какие средства (по сути) дается КБ:
за любые, тока за кредитные, повышенные тока за свои. Потому как это часто просто нивелирует наличие КБ у карты (пример Мони и А-банки)
ИМХО, достаточно было сделать ОБЩУЮ градацию баллов, типа:
грошима – 3 бали;
бонусами, які можна перевести в гроші – 2 бали;
бонусами – 1 бал.
немає – 0 балів.
... и спасти ПУМБе 2 балла, хотя он мне тоже не нравится. Но самому функционалу ПУМБа, который позволяет на уррра обслуживать карты (в т.ч. и кредитки) могут позавидовать ваши фавориты
Кроме этого, не учтена такая категория как КБ на всё, типа:
є – 1 бал;
немає – 0 балів.
Это Альфа, ТАС, Конкорд, ОТП
5. Можливість поповнення готівкою без комісії
Вот пополнение наличкой рассмотрено, 2б за это
А по безналу (ИБАН) в кэшлесс-Украине, шо не котируется?
А мгновенное (без отсрочки до 3х дней) погашение кредзадолженности по р2р -- не котируется?
Вот почему это не учтено?
7. Відсоток на залишок
А причем здесь ДЕБЕТНОЕ свойство у кредитки -- 10% на собственные средства?
Мы пользуемся кредитом или таки храним гроши на карте?
Ну во всяком случае можно докинуть 0.5 балла в рейтинг, ну никак не 2!
... читаю дальше рейтинг
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:20
Карту Альфа перевипускає по терміну закінчення але Еко її не перепідвязує до акаунту...
Гаряча еко повідомляє з сумом про те, що банально нікому перепідвязувати... всі розрахувались... перепідвязувальники Цирк.. В рейтингу їй взагалі не місце. А "маркети" "еко" це окрема історія..
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:34
Viz, см. viewtopic.php?p=4850269#p4850269
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:58
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Что сразу бросается в глаза:
Что в в таком случае в рейтинге делает "Пудра". Ее может оформить ЛЮБОЕ физлицо без ограничений? Или таки ограничения есть?
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 23 січ, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:04
Угу, по первичному половому признаку
Хотяя, если сильно захотеть, то оформить мона
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:05
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
В критериях я бы еще добавил что-то типа "Возможность вылета из грейса из-за определенных трат" - каким например может быть снятие нала или оплата в какой-нибудь "шаражке" - типа "новая пошта" - где твой платеж картой расценят как р2р. Или еще пример - не приводят к вылету из грейса, но не включаются в грейс определенные траты - как комиссии у той же Идеи.
Тут я бы сделал градацию на 3 пункта:
1. Все траты по карте попадают в грейс-период - 2 бала.
2. Ряд трат не приводят к вылету из грейса, но на них начисляется % - 1 бал.
3. Наличие трат, которые ведут к вылету из грейса - 0 балов.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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