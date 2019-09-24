Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Додано: Чет 23 січ, 2020 16:19

Финанс.ЮА обновил этот рейтингИ вот сразу маленькое замечание. Я никак не мог понять почему кредитка А-банка стоит выше Монобанка.А просто в рейтинге не учтены функциональные особенности т.н. обоих кредитокВедь преимущества обеих карт (кредитных!) в том, что они дают повышенный кэшбек только при использовании их в ДЕБЕТНОМ режиме. Ну и причем здесь величина кредлимита, из-за которого якобы выиграла Зелёнка?А Зелёную еще и не выдадут БЕЗ кредлимита, в отличие от Мони.Ну а дебетный функционал у Мони на порядок выше Зелёной, у которой даже нет своей бесплатной р2р-пополняшки для быстрого погашения задолженности -- у нас же кэшлесс Украина!5. Card Blanche White, Ідея-Банк..а де Card Blanche Online? Можно поспорить, но онлайн лучше Белой, хотя по вашим критериям рейтинга это будет... НЕЗАМЕТНО. Думаю стоит указать ОБА названияВотвы то указали в разных номинациях, хотя они выпускаются в ОДНОМ тарифном плане, могут быть допками к одному ОБЩЕМУ картсчету... и даже во вашему Рейтингу они НЕ отличаются. Их прикол на Рейтинг никак не повлиял. Предлагаю их указать под ОБЩИМ номером8. World Максимум, Альфа-БанкЭта карта ОПЯТЬ с реальным грейсом до 62дн с декабря 2019гИ она абсолютна бесплатна, а не условноИтого, на ровном месте +3 балла, плиииз, докиньте7. «ЕКО-Максимум», Альфа-БанкВааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженностиА де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.3. Наявність кешбеку4. Валюта кешбекуЧото тут не так!!Если у банки Нет КБ, то нет и валюты КБ... Вот так бедняжка ПУМБ и попал на -5 балловШо реально не отображает ситуэшнИ ещё. Все таки, нужно различать за какие средства (по сути) дается КБ:за любые, тока за кредитные, повышенные тока за свои. Потому как это часто просто нивелирует наличие КБ у карты (пример Мони и А-банки)ИМХО, достаточно было сделать ОБЩУЮ градацию баллов, типа:грошима – 3 бали;бонусами, які можна перевести в гроші – 2 бали;бонусами – 1 бал.немає – 0 балів.... и спасти ПУМБе 2 балла, хотя он мне тоже не нравится. Но самому функционалу ПУМБа, который позволяет на уррра обслуживать карты (в т.ч. и кредитки) могут позавидовать ваши фаворитыКроме этого, не учтена такая категория как, типа:є – 1 бал;немає – 0 балів.Это Альфа, ТАС, Конкорд, ОТП5. Можливість поповнення готівкою без комісіїВот пополнение наличкой рассмотрено, 2б за этоА по безналу (ИБАН) в кэшлесс-Украине, шо не котируется?А мгновенное (без отсрочки до 3х дней) погашение кредзадолженности по р2р -- не котируется?Вот почему это не учтено?7. Відсоток на залишокА причем здесь ДЕБЕТНОЕ свойство у кредитки -- 10% на собственные средства?Мы пользуемся кредитом или таки храним гроши на карте?Ну во всяком случае можно докинуть 0.5 балла в рейтинг, ну никак не 2!... читаю дальше рейтинг