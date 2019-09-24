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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:08

clientage
рейтинг не учитывает кэшбэк отдельно в кредитном и дебетном режимах. хотя рейтинг именно кредиток!
например абанка и моно в кредитном режиме дают 1% на две категории. остальное мимо кассы.
одновременно с этим максимум от аллы дает в кредитном режиме 6 категорий до 20% а все остальное 0,5%
как говорится почувствуйте разницу карт в режиме кредита.
а в рейтинге первым двум картам отваливают 5 баллов за кэшбэк а максимке только 4. бред же полный.

а эко максимум вообще за кэшбэк суммарно дали три!!! балла. при том что у нее 2% на все!!! и сравните с первыми двумя где 1% только на две выбранные категории.

плюс карты аллы пополняются в кассе бесплатно если больше 10К
и почему только касса? банкоматы принимают любую сумму без комиса.
плюс есть изя и сити24 тоже без комиса. какой смысл ориентироваться на канал который самый неудобный?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 23 січ, 2020 22:22, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:10

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

А почему по этому параметр "11. Google Pay і Apple Pay" по той же КоКо от Форварда - стоит 1 бал если у них Визы не подключаются никуда? Получается им пол-балла надо ставить.
Ну и по этой же карте - я то еще буду этот момент тестить повторно ;), Но вот возможность получения кредитки без справки о доходах ИМХО декларативна. По крайней мере в моем случае - при звонке с банка на мой ответ об отсутствии официального трудоустройства - сразу извинились и сообщили что лимит дать не смогут
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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