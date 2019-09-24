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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:08

clientage
рейтинг не учитывает кэшбэк отдельно в кредитном и дебетном режимах. хотя рейтинг именно кредиток!
например абанка и моно в кредитном режиме дают 1% на две категории. остальное мимо кассы.
одновременно с этим максимум от аллы дает в кредитном режиме 6 категорий до 20% а все остальное 0,5%
как говорится почувствуйте разницу карт в режиме кредита.
а в рейтинге первым двум картам отваливают 5 баллов за кэшбэк а максимке только 4. бред же полный.

а эко максимум вообще за кэшбэк суммарно дали три!!! балла. при том что у нее 2% на все!!! и сравните с первыми двумя где 1% только на две выбранные категории.

плюс карты аллы пополняются в кассе бесплатно если больше 10К
и почему только касса? банкоматы принимают любую сумму без комиса.
плюс есть изя и сити24 тоже без комиса. какой смысл ориентироваться на канал который самый неудобный?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 23 січ, 2020 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:10

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

А почему по этому параметр "11. Google Pay і Apple Pay" по той же КоКо от Форварда - стоит 1 бал если у них Визы не подключаются никуда? Получается им пол-балла надо ставить.
Ну и по этой же карте - я то еще буду этот момент тестить повторно ;), Но вот возможность получения кредитки без справки о доходах ИМХО декларативна. По крайней мере в моем случае - при звонке с банка на мой ответ об отсутствии официального трудоустройства - сразу извинились и сообщили что лимит дать не смогут
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:34

За лімітований кешбек 2 з 2?! Якось дивно
mykhailo_kiriushkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:33

Написано ,что в расмотрении участвовали все банки.У меня кредитная карта "Наполеон" в Креди Агриколь банке.И по моим подсчетам эта карта набрала 17,9 баллов.
marynaom
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:39

с чем не согласен:
1) процент на положительный остаток - малонужная штука для КРЕДИТНОЙ карты
2) процент на отрицательный остаток: Еко-макс дает 26% на короткий срок, но может проигрывать на длительный срок
3) кешбек так же можно поделить на свободное снятие (ТАС) и странные системы (коко, кешью)
4) почему-то возможность пополнения кешем учли, а р2р - не учли. Для меня зеленки этим очень проигрывают. Кеш - прошлый век
5) не учли эргономику использования, качество ИБ, выписок: например моня проводит все мгновенно, тогда как форвард - это ужас, выписка задним числом
6) доп.комиссии, анпример за конвертацию.
7) нет карты АВАль 100 дней
8) льготный период 55-65 должна быть одна категория. Разница небольшая.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:49

  Viz написав:
  clientage написав:7. «ЕКО-Максимум», Альфа-Банк
Вааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженности
А де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.



Карту Альфа перевипускає по терміну закінчення але Еко її не перепідвязує до акаунту...
Гаряча еко повідомляє з сумом про те, що банально нікому перепідвязувати... всі розрахувались... перепідвязувальники :D Цирк.. В рейтингу їй взагалі не місце. А "маркети" "еко" це окрема історія.. :)

у мене все прив'язалося влітку, саме, уже третій перевипуск був
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:57

  clientage написав:К - пользуются картой, выплачивая только ОМП и сопутствующие комисс по обслуживанию карты
Г - всегда в грейсе, т.е. никаких комисс не платят
С - основная цель -- снять пенки/плюшки по максимуму, а заплатить за обслуживание по

нет так:
1) олени/спонсоры банка (снимают кеш либо платят эффективные %%)
2) средний (пользуется беней и доволен, но кеш не снимает)
3) свинорылы (имеют 14 кредиток и используют их по назначению)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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  #<1 ... 3456
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