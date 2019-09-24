Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Додано: Чет 23 січ, 2020 22:08

clientage

рейтинг не учитывает кэшбэк отдельно в кредитном и дебетном режимах. хотя рейтинг именно кредиток!

например абанка и моно в кредитном режиме дают 1% на две категории. остальное мимо кассы.

одновременно с этим максимум от аллы дает в кредитном режиме 6 категорий до 20% а все остальное 0,5%

как говорится почувствуйте разницу карт в режиме кредита.

а в рейтинге первым двум картам отваливают 5 баллов за кэшбэк а максимке только 4. бред же полный.



а эко максимум вообще за кэшбэк суммарно дали три!!! балла. при том что у нее 2% на все!!! и сравните с первыми двумя где 1% только на две выбранные категории.



плюс карты аллы пополняются в кассе бесплатно если больше 10К

и почему только касса? банкоматы принимают любую сумму без комиса.

плюс есть изя и сити24 тоже без комиса. какой смысл ориентироваться на канал который самый неудобный?