Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:52
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50
Коко-банк не открывает кредитную карту, если ты зарегистрирован ФОП-ом менее чем 3 месяца, остальные твои официальные доходы их не интересуют)
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:44
А кто то связывался с этим КОКО шником,кредитной, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому,или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает...
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:03
Если честно, то так и не понял в чём уникальность OneCard от Конкорда.
Вот какой пункт, который у них круче, чем у остальных банков?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:30
Выбираю кредитку, у кого есть опыт общения. В конкурсе Б5 ТАСа, карт бланш вайт Идеи и КОКО шник Барсика. Прерогативы по уменьшению: прозрачность и простота обслуживания карты,не требующая скурпулезного внимания, какой нибудь кэшбэк 2-3 %, кредлимит 20-50 тыс гр.,пользование картой: супермаркеты, АЗС, ресторации, редко инет покупки, в общем бытовуха, но не хочется чтобы она переросла в геморрой
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