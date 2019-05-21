RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:52

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  ShtormK написав:Это обсуждалось в редакции. Решили, что каждый мужчина может привести минимум одну женщину "Если, конечно, он — настоящий мужчина" (с. Человек с Бульвара Капуцинов)

Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30407
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3537 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50

Коко-банк не открывает кредитную карту, если ты зарегистрирован ФОП-ом менее чем 3 месяца, остальные твои официальные доходы их не интересуют)
maroof_m
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:44

А кто то связывался с этим КОКО шником,кредитной, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому,или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает...
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Tico
 
Повідомлень: 34
З нами з: 05.10.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:03

Если честно, то так и не понял в чём уникальность OneCard от Конкорда.
Вот какой пункт, который у них круче, чем у остальных банков?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 676
З нами з: 27.05.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:30

Выбираю кредитку, у кого есть опыт общения. В конкурсе Б5 ТАСа, карт бланш вайт Идеи и КОКО шник Барсика. Прерогативы по уменьшению: прозрачность и простота обслуживания карты,не требующая скурпулезного внимания, какой нибудь кэшбэк 2-3 %, кредлимит 20-50 тыс гр.,пользование картой: супермаркеты, АЗС, ресторации, редко инет покупки, в общем бытовуха, но не хочется чтобы она переросла в геморрой
Tico
 
Повідомлень: 34
З нами з: 05.10.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 14, 15, 16
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
159 90366
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 10:54
omb
Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося 1, 2, 3
D2 » Вів 24 вер, 2019 17:25
22 5169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 19:33
bepa919241
Finance.ua: 10 речей, які потрібно знати про кешбек
D2 » Вів 21 тра, 2019 15:14
3 1126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 17:09
Igorenya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17520)
19.02.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.