Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08

Tico написав: В конкурсе Б5 ТАСа, карт бланш вайт Идеи и КОКО шник Барсика. В конкурсе Б5 ТАСа, карт бланш вайт Идеи и КОКО шник Барсика.

Tico написав: Нет, впервые вступаю на этот скользкий путь. Нет, впервые вступаю на этот скользкий путь.

Приоритет по оформлению из текущего списка оставил бы такой:1) В5 от ТАС+ честный кешбек (сказано 2% за кредитные, то 2% и зачисляют)+ возможность расширить категории получения кешбека, оформив к этому счету допку Пудра (оформление платное)+ возможность отслеживать баланс накопленного кешбека+ 10% на положительный остаток по карте+ за оформление через можно обоим получить по 50 грн кешбека– чип-карты платные– многие вещи завязаны на проводке– сроки действия кешбека привязан к срокам кварталов (в начале квартала обнуляют кешбек, накопленный за предыдущий квартал)– расширенные условия по различным акциям следует уточнять у поддержки– нельзя удалённо заказать выписку, в приложении есть только история операций по карте2) КОКО от Форвард+ повышенный кешбек за кредитные+ повышенный размер кешбека, который можно накопить в месяц+ сами выплачивают кешбек, если он выше 5 грн+ карта с чипом и бесконтактом+ 12% за положительный остаток+ бесплатное снятие/перевод своих средств+ по рефссылке можно оформить карту и получить с другом по 100 грн (грязными) и 100 грн (грязными) приветственного кешбека за первую транзакцию в магазине от 100 грн– баланс кешбека нельзя контролировать– плавающие категории кешбека– в банкинге нет историй операций по карте, но можно заказать выписку+/- РД — дата подписания договораПродуктами Идеи не пользовался, но если захотите оформить, то смотрите в сторону нового продукта О.карта (можно оформить не во всех городах). А так желательно РД, чтобы было 1 число, если желаете ничего не оплачивать за пользование картой.Будите заполнять анкету, то Тас и Форвард запросят до 2 номеров знакомых и 1 номер начальника (рабочий). Будут звонить, поэтому проинструктировать тех, кто поднимет трубку.PS Ещё важный момент — какие способы пополнения этих карт Вы можете применить.