Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24
Striker, если оставлять заявку на получение карты через сайт, то при заполнении анкеты на дебетовую у меня спросили все ли данные актуальны (в декабре оформлял кредитку, а в январе — дебетовую) — от сего ничего не запрашивали больше.
В точке выдачи забыл я сказать, что заявку на карту подавал через сайт, так давай там заполнять анкету с нуля...
В профильной теме читал, что можно отказаться заполнять номера. Сам на практике не проверял.
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MASolomko
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:45
MASolomko написав:
А так желательно РД, чтобы было 1 число, если желаете ничего не оплачивать за пользование картой.
Спасибо за весьма развернутую консультацию. Вот про расч.дату 1го не понял.
О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ? Других не нахожу
Tico
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:44
Tico написав:
О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ?
О.Карта она же ONLINE CARD — новый продукт от Idea Bank
https://obank.com.ua/ Tico написав:
Вот про расч.дату 1го не понял.
Тонкости связаны, если желаете, чтобы карта Card Blanche Online была бесплатная. Детали спрашивайте в профильной теме.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 1699
З нами з: 08.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 211 раз.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:17
MASolomko Спасибо, а я на сайте Идеи смотрел
Tico
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З нами з: 05.10.12
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Подякували: 3 раз.
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