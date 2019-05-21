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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Striker, если оставлять заявку на получение карты через сайт, то при заполнении анкеты на дебетовую у меня спросили все ли данные актуальны (в декабре оформлял кредитку, а в январе — дебетовую) — от сего ничего не запрашивали больше.

В точке выдачи забыл я сказать, что заявку на карту подавал через сайт, так давай там заполнять анкету с нуля... :D
В профильной теме читал, что можно отказаться заполнять номера. Сам на практике не проверял.
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MASolomko
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Подякував: 93 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:45

  MASolomko написав: А так желательно РД, чтобы было 1 число, если желаете ничего не оплачивать за пользование картой.

Спасибо за весьма развернутую консультацию. Вот про расч.дату 1го не понял.
О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ? Других не нахожу
Tico
 
Повідомлень: 38
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:44

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  Tico написав:О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ?
О.Карта она же ONLINE CARD — новый продукт от Idea Bank
https://obank.com.ua/

  Tico написав:Вот про расч.дату 1го не понял.
Тонкости связаны, если желаете, чтобы карта Card Blanche Online была бесплатная. Детали спрашивайте в профильной теме.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1699
З нами з: 08.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:17

MASolomko Спасибо, а я на сайте Идеи смотрел
Tico
 
Повідомлень: 38
З нами з: 05.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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